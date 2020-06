La pandemia di Coronavirus è “solo un’esercitazione antincendio. Stiamo pagando il prezzo per avere chiuso un occhio sulle ingiustizie nel mondo”

Secondo Lise Kingo, direttore esecutivo del Global Compact delle Nazioni Unite, la pandemia di Coronavirus è “solo un’esercitazione antincendio” per ciò che potrebbe accadere a causa della crisi climatica.

Il Global Compact delle Nazioni Unite è un’iniziativa nata per incoraggiare le aziende di tutto il mondo ad adottare politiche sostenibili, come rafforzare l’impegno per la riduzione delle emissioni di gas serra.

“L’umanità è completamente interconnessa e interdipendente – ha proseguito Kingo in un’intervista al Guardian – Senza solidarietà, specialmente verso le persone più vulnerabili, perdiamo tutti. Stiamo pagando il prezzo per aver chiuso un occhio su ovvie ingiustizie nel mondo“. “Il modo in cui viviamo e produciamo non è sostenibile. L’unica strada da percorrere è creare un mondo che non lasci nessuno indietro“. Ci sono “connessioni evidenti” tra la crisi causata dal Coronavirus, quella climatica e le proteste generate dal movimento Black Lives Matter.

“Ora è chiaro a tutti che la disuguaglianza sociale fa parte dell’agenda per uno sviluppo sostenibile,” ha proseguito Kingo, sottolineando che i diritti umani sono “inseparabili” dalla gestione della crisi climatica. “Tutti i dirigenti devono diventare attivisti sociali. Così si creano mercati stabili per le aziende di tutto il mondo. I giovani tengono a questa causa e non vogliono lavorare per aziende che non hanno una solida strategia di responsabilità“.