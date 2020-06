“I legami familiari messi al primo posto deviano dal bene e portano corruzione”: le forti parole di Papa Francesco

“I legami di parentela, se sono messi al primo posto, possono deviare dal vero bene“. Lo ha detto Papa Francesco all’Angelus aggiungendo: “Lo vediamo: alcune corruzioni nei governi vengono proprio perché l’amore per la parentela è più grande dell’amore alla patria” e cosi’ “mettono in carica i parenti. Se prima viene l’interesse per la famiglia, questo porta su una strada sbagliata“, ha concluso. Ci sono situazioni in cui “gli affetti familiari si mischiano con scelte contrapposte al Vangelo”, ha detto ancora, “Quando invece l’amore verso i genitori e i figli è animato e purificato dall’amore del Signore, allora diventa pienamente fecondo e produce frutti di bene nella famiglia stessa e molto al di la’ di essa“.

“Quando l’amore per la parentela è più grande non va bene – ha aggiunto il Papa -. Tutti potremmo portare tanti esempi al riguardo”. “Ricordiamo come Gesù rimprovera i dottori della legge che fanno mancare il necessario ai genitori con la pretesa di darlo all’altare, alla Chiesa, li rimprovera. Il primo amore a Gesù richiede un vero amore ai genitori, ai figli, ma se da prima cerchiamo l’interesse familiare, questo porta sempre su una strada sbagliata“.

E poi Francesco racconta un aneddoto a braccio che dice tanto della generosità in tempo di pandemia. E’ la vicenda di un bambino che porta i suoi risparmi ad un parroco per aiutare chi è colpito dal coronavirus. Il Papa dice: “una piccola cosa ma una grande cosa” per sperimentare “la generosità e la gratitudine di Dio, una riconoscenza contagiosa che aiuta ciascuno di noi ad avere gratitudine verso quanti si prendono cura delle nostre necessità”.