Buon compleanno Paperino! Oggi il “Donald Duck” dei cartoni animati compie 86 anni

Paperino è uno dei personaggi più celebri di Walt Disney, che insieme a Topolino (Mickey Mouse), ha contribuito a farne la fortuna. Paperino (Donald Duck) è senza dubbio uno dei personaggi dei fumetti prima, e dei cartoni poi, più conosciuti al mondo. Domenico Volpi, scrittore di libri per ragazzi, lo ha definito come “l’antieroe per eccellenza, l’incarnazione dell’uomo medio moderno, con le sue frustrazioni, i suoi problemi, le sue nevrosi”. Il 9 giugno 1934 fece la sua prima apparizione nel cartone animato “La gallinella saggia” (“The Wise Little Hen“).

Secondo l’albero genealogico della famiglia dei paperi della Disney, la madre di Paperino è Ortensia de’ Paperoni, a sua volta sorella del milionario Paperon de’ Paperoni; il padre invece è Quackmore Duck (figlio di Nonna Papera). Quello che non tutti sanno è che Paperino ha anche una sorella gemella, Della Duck, che è la madre dei mitici nipotini Qui, Quo, Qua.