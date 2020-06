Cercasi casa e famiglia per Patty, trovata sul ciglio della strada lo scorso settembre [INFO & CONTATTI]

Diamo una nuova occasione di essere felice a questa dolce cagnolona che ha già tanto sofferto nonostante la giovane età. Le sue condizioni di salute ora stanno migliorando e tutto quello che le manca è una casa tutta sua dove vivere serenamente per sempre.

Qualche mese fa vi abbiamo chiesto aiuto per Patty, una cucciola che lo scorso settembre era stata trovata sul ciglio di una strada da una coppia in Abruzzo. La cagnolina era in evidente difficoltà, piena di pulci, denutrita e soprattutto incapace di stare in piedi da sola probabilmente a causa di un incidente. La piccola è stata quindi ricoverata presso la Clinica Veterinaria dell’Università di Teramo per essere operata e iniziare un lungo percorso di fisioterapia.

Del caso di Patty si è interessata la Sezione LNDC di Teramo che sta facendo il possibile per raccogliere i fondi necessari al fine di saldare i conti della Clinica per la delicata operazione a cui è stata sottoposta. Debiti che ad oggi non sono ancora stati estinti completamente e per i quali torniamo a chiedervi un sostegno affinché i quasi 2000 Euro di fatture non ricadano totalmente sulle spalle dei volontari. Chiunque voglia contribuire anche solo con pochi euro al salvataggio Patty può farlo tramite bonifico bancario su IT96P0609546040000010115163 intestato a Lega Nazionale per la Difesa del Cane, causale “un aiuto per Patty Teramo”.

La cosa più importante però, adesso, è trovare una casa per Patty perché è ancora in stallo e la situazione non può durare ancora molto a lungo. Le sue condizioni di salute sono molto migliorate nel frattempo: la camminata è ancora un po’ incerta ma gli esami hanno escluso danni neurologici e quindi, con un po’ di tempo, c’è speranza che le zampe tornino a funzionare al 100%. La cucciolona, che ora ha un anno e mezzo, è diventata una bellissima cagnolona di taglia media, bravissima al guinzaglio e allegra nonostante le sfortune che l’hanno colpita in così tenera età.

Chi vuole dare a Patty una nuova occasione di essere felice può chiamare il 328 575 9202.

Grazie a chi vorrà dare un piccolo contributo per le cure di questa dolce e sfortunata cucciolona e a chi deciderà di accoglierla nella sua casa per sempre.