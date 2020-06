Pianificazione costiera contro l’erosione: il 2 luglio l’evento finale del progetto europeo “TRITON”

L’istituzione di un osservatorio pilota, indagini geotecniche, applicazioni di telerilevamento, analisi multiscenario del rischio erosivo: sono alcuni dei risultati del progetto TRITON, nel quale dal 2018 collaborano la Regione Puglia, la Regione della Grecia Occidentale, il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), l’Università di Patrasso, il Gruppo europeo di cooperazione territoriale Efxini Poli, per fornire ai decisori politici e ai tecnici strumenti efficaci e dinamici per l’analisi e la prevenzione del rischio di erosione costiera.

Come la maggioranza delle coste, infatti, anche quelle della Puglia e della Grecia fronteggiano problemi relativi all’erosione, pertanto i partner hanno sperimentato la collaborazione nella definizione di modelli utili alla gestione integrata delle zone costiere e nella formazione transfrontaliera rivolta a funzionari delle amministrazioni locali e appartenenti ad associazioni professionali per lo studio e la diffusione di buone pratiche.

I risultati di tale collaborazione verranno presentati online il prossimo 2 luglio (a partire dalle 10.00, ora greca) durante l’evento finale del progetto, cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020, del quale la Regione Puglia è capofila e per il quale ARTI, l’Agenzia strategica per la tecnologia e l’innovazione, fornisce assistenza tecnica.

Numerosi gli interventi in programma per la giornata del 2 luglio: tra questi, per la Regione Puglia interverranno Domenico Laforgia, direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Giuseppe Pastore, dirigente della Sezione Internazionalizzazione, Michela Cariglia, esperta di blue economy; Elisa Furlan per il CMCC, nonché rappresentanti ed esperti accademici greci coinvolti nel progetto.

All’evento del 2 luglio parteciperà anche Nektarios Farmakis, il governatore della Grecia Occidentale (che ospita l’iniziativa), che spiega: “Sarà un’occasione per presentare i risultati di TRITON ai rappresentanti dei governi e delle comunità locali, a studiosi e parti sociali. Le questioni relative all’erosione costiera e all’adattamento ai cambiamenti climatici saranno particolarmente rilevanti nei prossimi anni e pertanto i Comuni e le Regioni devono essere adeguatamente preparati”.

Durante l’evento saranno inoltre proiettati due dei video formativi realizzati nel corso del progetto, che presentano e analizzano i casi pilota di Patrasso e Bari.