Piogge torrenziali in Cina: si innalzano i livelli dei laghi, rischio alluvioni

Piogge torrenziali stanno colpendo diverse province della Cina: in Hubei le precipitazioni dei giorni scorsi hanno provocato un innalzamento del livello delle acque dei 5 maggiori laghi superiore a quello della normale stagione delle piogge.

Finora, le autorità hanno rilasciato 900 milioni di metri cubi di acqua da 13 siti lacustri.

In Anhui il timore è che le precipitazioni possano innescare alluvioni lungo il fiume Huaihe: nelle scorse ore l’acqua in una stazione idrologica ha superato il livello di pericolo, mentre in 4 bacini aveva superato il limite della stagione delle piogge. Nella provincia sud-occidentale di Guizhou sono previsti 10 giorni di pioggia e le autorità hanno diramato avvisi d’emergenza in 44 contee, città e distretti.