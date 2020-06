Enorme nube di polvere del Sahara raggiunge i Caraibi, paesaggi surreali e aria irrespirabile: “Evento più importante degli ultimi 50 anni” [FOTO e VIDEO]

I cieli blu e soleggiati dei Caraibi sono stati avvolti dalla polvere a causa di un denso pennacchio di polvere del Sahara che si è spostato sull’area. Per gli esperti, un evento di tale portata non si vedeva da almeno 50 anni. L’ufficio del Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) di San Juan (Porto Rico) ha affermato che la polvere del Sahara ha coperto l’area dalla mattina di lunedì 22 giugno, con una visibilità di soli 8km. Anche oggi, l’evento sarà al suo picco; le concentrazioni di polvere inizieranno a calare solo nella giornata di domani, mercoledì 24 giugno, nonostante rimarranno ancora alte.

Da Antigua fino a Trinidad & Tobago, si sono sviluppate condizioni estremamente nebbiose e con visibilità limitata (vedi le impressionanti foto della gallery scorrevole in alto). La polvere è così densa che in alcune immagini, sembra sia un paesaggio notturno e il sole sembra essere la luna. La polvere era così spessa che il Dipartimento dei servizi meteorologici delle Barbados ha emesso un’allerta per grave foschia da polvere, invitando alla precauzione a causa della visibilità ridotta e di potenziali problemi respiratori. I social network sono stati inondati di foto, video e commenti, con molti utenti che lamentano problemi di tosse e allergie e un’aria “davvero pesante”. La qualità dell’aria sulla maggior parte dei Caraibi, infatti, è scesa a livelli pericolosi e gli esperti hanno avvisato la popolazione di stare in casa e utilizzare filtri per l’aria.

“Questo è l’evento più importante degli ultimi 50 anni. Le condizioni sono pericolose in molte isole dei Caraibi”, ha dichiarato Pablo Méndez Lázaro, specialista di salute ambientale dell’Università di Porto Rico. Per Lázaro, le concentrazioni sono così alte da poter aver effetti negativi anche sulle persone sane. La polvere del Sahara porta una massa d’aria calda, con pochissima umidità che, a sua volta, contiene materiali biologici e chimici che sono potenzialmente dannosi per la salute respiratoria. Questo fenomeno è considerato un fattore ambientale scatenate per i sintomi dell’asma.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha spiegato che il pennacchio di polvere è stato catturato per la prima volta il 7 giugno, spostandosi verso ovest sull’Atlantico dal continente africano. Ha percorso 8.000km per raggiungere i Caraibi dall’Africa. Secondo la NOAA, l’aria molto secca e polverosa conosciuta come “strato d’aria del Sahara” (SAL) si forma sul Deserto del Sahara durante la fine della primavera, l’estate e l’inizio dell’autunno, con picco tra la fine di giugno e la metà di agosto, e poi si sposta sull’Atlantico tropicale. “Questo strato d’aria del Sahara può percorrere diverse migliaia di chilometri, giungendo su Caraibi, Florida e Costa del Golfo quando i venti sono particolarmente forti”, spiega la NOAA.

Si prevede che il pennacchio di polvere viaggi verso gli Stati Uniti e arrivi sulla Costa del Golfo entro la fine della settimana. Secondo i modelli, gran parte della polvere si dissiperà sul Golfo del Messico, prima di raggiungere la terraferma. Ciò che rimarrà andrà a colpire Louisiana, Mississippi, Alabama e Georgia. Nonostante possa causare problemi di salute, questo evento ha anche conseguenze positive, inibendo lo sviluppo di uragani e tempeste tropicali. Un’altra caratteristica che deriva da questa enorme nube di polvere sono albe e tramonti mozzafiato a causa dell’effetto della polvere.