Prepara 90 olive all’ascolana in meno di un’ora mentre le rimuovono un tumore al cervello

Una 60enne abruzzese ha preparato 90 olive all’ascolana in meno di un’ora, mentre veniva sottoposta, nell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, ad un intervento al cervello per rimuovere un tumore al lobo temporale sinistro, area deputata al controllo ed organizzazione del linguaggio e dei movimenti complessi della parte destra del corpo.

L’operazione è durata complessivamente due ore e mezza ed ha coinvolto 11 persone tra neurochirurghi, neuroanestesisti, infermieri, una psicologa, un tecnico di neurofisiolgia.

“E’ andato tutto bene,” ha dichiarato all’ANSA il dott. Roberto Trignani, responsabile del Reparto di Neurochirurgia. Trignani ha effettuato circa 60 interventi in 5 anni in modalità “awake”, cioè con paziente sveglio e impegnato in altre attività, “una metodica che ci consente di monitorare il paziente mentre interveniamo sulle funzioni cerebrali e di ‘calibrare’ la nostra azione“.