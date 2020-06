Meteo, le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare: il maltempo incombe anche su Luglio, inizio mese con temperature oltre la media in tutt’Italia

Sta per chiudersi un giugno decisamente anomalo dal punto di vista meteorologico, con la prima parte del mese caratterizzata dal forte maltempo, soprattutto al Centro-Nord. Sta per iniziare, però, un weekend all’insegna del caldo e del sole in tutta Italia, ma l’inizio del mese di luglio riporterà il maltempo sulle regioni settentrionali e poi anche negli altri settori del Paese. Ecco la tendenza mensile del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.

29 Giugno – 05 Luglio 2020

La prima settimana si apre all’insegna di un debole regime ciclonico al nord cui fa seguito un corrispondente regime anticiclonico al centro-sud. Ne conseguiranno regimi precipitativi ancora in linea con la media del periodo al nord, in special modo arco alpino e prealpino, e decisamente al di sotto invece al centro-sud. Ai su menzionati regimi pluviometrici si affiancheranno invece i valori di temperatura che, su tutto il paese saranno decisamente al di sopra.

06 – 12 Luglio 2020

Nella seconda settimana pare ridelinearsi un debole regime ciclonico al sud mentre sul resto del paese permane in generale anticiclonico. Ne conseguiranno valori di precipitazione al di sotto della media del periodo al nord, in linea sulle regioni centrali ed al di sopra al sud. Per quanto invece attiene ai regimi termici si rileva che gli stessi saranno in linea con la media del periodo al centro-nord ed al di sotto al sud.

13 – 19 Luglio 2020

Si rafforza nella terza settimana il regime ciclonico iniziato a delinearsi nella settimana precedente. Ne conseguiranno dei regimi pluviometrici in linea con la media del periodo su tutto il paese. Per quanto invece attiene i regimi termici si rileva che gli stessi saranno al di sopra al centro-nord ed in linea al sud.

20 – 26 Luglio 2020

Nessuna particolare variazione si rileva nell’ultima settimana, rispetto alla precedente.