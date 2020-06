Previsioni Meteo 8-14 Giugno: prosegue l’instabilità con piogge ricorrenti e spesso forti

Previsioni Meteo – A conferma di quanto già ampiamente illustrato, attraverso le nostre analisi sul medio lungo periodo, anche le ultimissime elaborazioni modellistiche prospettano una circolazione generale a scala euro-atlantica, caratterizzata da un cavo depressionario mediamente instabile nordeuropeo almeno fino a metà mese. L’asse depressionario inciderà, in particolare, dal Mare del Nord e settore scandinavo verso soprattutto la Francia e il Nord della Spagna, ma coinvolgerà con anse cicloniche ampie anche gran parte del Mediterraneo centro occidentale. Difatti, nella rappresentazione delle anomalie bariche per la prossima settimana elaborata dal modello europeo ECMWF, è riportata, nell’immagine in evidenza, una anomalia pressoria con fulcro proprio tra la Francia centro meridionale, il Nord della Spagna, il Golfo del Leone, le Baleari e il Nordovest Mediterraneo. In questo contesto barico, il tempo continuerebbe a essere in prevalenza instabile e a vasta scala sul territorio italia, con tendenza ad esasperazione del maltempo verso il fine settimana.

Più in dettaglio, come evidenziato nell’immagine precipitazioni di sintesi allegata, le correnti umide occidentali arrecherebbero nubi diffuse un po’ da Nord a Sud, con rovesci sparsi e anche temporali, più intensi al Centro Nord e in Appennino, dalla Toscana alla Lucania, Centro Nord Puglia; meglio su Calabria, coste tirreniche in genere e sulle pianure vicine, sulle aree ioniche e sulle isole maggiori, con disturbi più occasionali e localizzati. Magari intorno a metà settimana, 11/12 giugno, fronti più organizzati potrebbero transitare anche al Sud e disseminare rovesci o temporali più consistenti, localmente, specie tra Campania, Puglia ed estremo Sud Sicilia. Anche in questa fase piogge e temporali più ricorrenti al Centro Nord. Verso il fine settimana, poi, possibile un incremento del maltempo, soprattutto al Nordovest e sul medio-alto Tirreno, fino alla Toscana e al Nord Sardegna, con rovesci e temporali anche forti; fenomeni più deboli e localizzati altrove al Centro e al Sud.

Sotto l’aspetto termico, valori spesso sotto tono, intorno alle medie al Nord o poco sotto; più marcatamente sotto media al Centro Sud, in particolare da martedì-mercoledì a sabato 13, con valori inferiori alle medie stagionali anche di 3/5°C.