Previsioni Meteo Aeronautica Militare: clou dell’ondata di caldo al Centro-Sud prima di un deciso peggioramento a partire da giovedì 2 luglio

Nei prossimi giorni vivremo il clou dell’ondata di caldo al Centro-Sud prima che dalla sera di giovedì 2 luglio, inizino a farsi sentire gli effetti di un ciclone in arrivo al Nord Italia che porterà un deciso peggioramento delle condizioni. Le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare per oggi, domani e i prossimi giorni.

Oggi, 30 giugno

Al nord: molto nuvoloso su Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia con qualche isolato rovescio durante le prime ore del mattino su Trentino e rilievi prealpini lombardi e qualche piovasco tra Piemonte e Liguria. Dalla tarda mattinata aumenta la copertura anche sulle rimanenti regioni, con isolati rovesci e qualche temporale dal primo pomeriggio ancora sui rilievi alpini e prealpini fino al tramonto. In serata, si attenueranno i fenomeni e, la nuvolosità tenderà a calare lungo le pianure ma, rimarrà ancora presente sui rilievi ove non si esclude qualche isolato fenomeno.

Al centro e Sardegna: cielo sereno sulla Sardegna; sereno al mattino sul resto delle regioni ma con nubi in aumento dalla tarda mattinata a ridosso dei rilievi, dove non si esclude qualche piovasco pomeridiano tra le zone di confine di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. In serata rimane ancora un po’ di nuvolosità nelle zone interne.

Al sud e Sicilia: generalmente soleggiato su tutte le regioni a eccezione di qualche modesto annuvolamento in prossimità dei rilievi appenninici e lungo i settori costieri di Basilicata e Calabria tirreniche.

Temperature: massime in lieve aumento sulla Sicilia, in calo su Piemonte, Lombardia e coste adriatiche settentrionali, sostanzialmente invariate altrove; Venti: da deboli a tratti moderati occidentali su Sardegna, regioni tirreniche centro-settentrionali e Liguria. Dal pomeriggio tendenza ad attenuazione della ventilazione in particolare sulle regioni tirreniche; a regime di brezza sulle altre regioni, con qualche rinforzo durante la prima parte della giornata su canale di Sardegna e stretto di Sicilia, regioni ioniche e sulle coste venete. Mari: molto mossi al mattino il mar Ligure e il Tirreno occidentale centrale, tendenti dal pomeriggio ad attenuazione del moto ondoso; mossi il mare di Sardegna, il Tirreno orientale centrale e l’Adriatico settentrionale; su quest’ultimo, dal pomeriggio, tendenza a moto ondoso in calo; localmente mossi i bacini meridionali ma con moto ondoso in attenuazione dalla tarda mattinata.

Domani, mercoledì 1 luglio

Al nord: cielo sereno o poco nuvoloso su Pianura padana, coste liguri e Appennino. Dal pomeriggio transito di velature ma con tendenza ad un aumento della copertura nuvolosa sulla pianura di Piemonte, Lombardia e Veneto con associati rovesci e temporali, più diffusi ed intensi in serata sulle relative aree occidentali di Piemonte e Lombardia e sull’alta Pianura veneta; sul resto del nord nuvolosità irregolare a tratti intensa con precipitazioni convettive sparse, più intense e diffuse su Piemonte settentrionale, Prealpi lombarde e venete.

Al centro e Sardegna: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità su tutte le regioni.

Al sud e Sicilia: tempo stabile e soleggiato ovunque.

Temperature: minime in aumento su Valle d’Aosta, Appennino pavese, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, restanti aree alpine e prealpine, nonché su Pianura emiliana, Sardegna centro-occidentale, basso Lazio, coste tirreniche meridionali e Salento, in lieve flessione sulla Toscana centrosettentrionale ed a ridosso dell’Appennino abruzzese, stazionarie altrove; massime in rialzo su Friuli-Venezia Giulia, Appennino emiliano-romagnolo, restante Romagna, Sardegna centrale ed occidentale, nonché su Toscana centrale, Lazio occidentale, coste tirreniche meridionali, Puglia, Calabria e Sicilia restanti, più marcato sulle relative aree sarde. Venti: deboli orientali sulla Pianura padana, tendenti a disporsi da Sud e a rinforzarsi dal pomeriggio; deboli variabili sul resto del nord; deboli meridionali altrove con locali rinforzi sulle aree appenniniche meridionali. Mari: mossi il mare e canale di Sardegna; mosso al mattino il mar Ligure; poco mossi i restanti mari.

Le previsioni per i prossimi giorni

Giovedì 2 luglio. Al nord al mattino annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi con precipitazioni convettive sparse e cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Dal pomeriggio intensificazione dei fenomeni sulle relative aree del Triveneto, mentre nubi progressivamente più compatte interesseranno la pianura di Lombardia e Veneto con associati rovesci diffusi e locali temporali. Al centro e Sardegna: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità su tutte le regioni, salvo debole instabilità diurna sull’Appennino del versante Adriatico. Al mattino attese locali foschie lungo le coste toscane e della Sardegna occidentale. Al sud e Sicilia: tempo stabile e soleggiato ovunque, a parte deboli annuvolamenti ad evoluzione diurna a ridosso dell’Appennino.

Temperature: minime in rialzo su aree pedemontane piemontesi, Prealpi lombarde, alta Toscana, Umbria meridionale, aree interne di Marche, Abruzzo e Lazio, nonché su Molise, Campania, Puglia centrosettentrionale, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia, in flessione su Friuli-Venezia Giulia, bassa Pianura lombarda e Sardegna centromeridionale, stazionarie altrove; massime in aumento su Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna centrale, Toscana, Umbria, Lazio, aree appenniniche di Marche ed Abruzzo, nonché su Sardegna e Sicilia orientali ed al sud peninsulare, in calo lungo le coste dell’Emilia-Romagna e sulle restanti delle isole maggiori. Venti: da deboli a moderati di maestrale sulla Sardegna, con rinforzi sulle Bocche di Bonifacio; deboli nordoccidentali sulle aree tirreniche, fino a moderati sul resto della Sicilia; da deboli a moderati sudorientali sulla Pianura padana con rinforzi pomeridiani; deboli: meridionali su aree ioniche e Liguria, variabili sul resto del nord, orientali altrove. Mari: mossi il mare e il canale di Sardegna; da poco mossi a mossi lo stretto di Sicilia ed il Tirreno meridionale; poco mosso il mar Ligure, fino a mosso al largo; generalmente poco mossi restanti bacini.

Venerdì 3 luglio maltempo al settentrione con possibili fenomeni temporaleschi sparsi, più diffusi ed intensi sulle aree pianeggianti centro-orientali. Annuvolamenti consistenti sulle regioni adriatiche, con qualche debole precipitazione associata sulle aree appenniniche. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, ad eccezione di nubi basse e stratiformi sulle arre tirreniche meridionali.

Sabato 4 luglio al mattino residua instabilità al nord con successivi rapidi rasserenamenti dal pomeriggio, specie in pianura. Nuvolosità irregolare a tratti intensa al centro-sud peninsulare con possibili precipitazioni convettive diffuse a ridosso della dorsale appenninica, specie del versante adriatico, e a carattere sparso lungo la costa; esaurimento serale dei fenomeni sulle relative aree centrali. Ampio soleggiamento sulle isole maggiori.

Domenica 5 luglio tempo variabile al sud con possibili rovesci sparsi, specie sulle relative aree tirreniche. Condizioni stabili e soleggiate altrove, ad eccezione di debole instabilità diurna a ridosso dei rilievi alpini e prealpini.

Nella giornata di lunedì 6 luglio alternanza di schiarite ed annuvolamenti al sud, con possibili rovesci sparsi ed isolati temporali a ridosso della dorsale appenninica. Tempo variabile altrove, con annuvolamenti ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi ed associati possibili rovesci.