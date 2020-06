Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani: maltempo e nuvole su gran parte delle regioni

Le previsioni sull’Italia per domani, venerdì 5 giugno, secondo il servizio Meteo dell’Aeronautica militare.

Nord: molte nubi sulle regioni centro-orientali con precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, più diffuse ed abbondanti su Friuli Venezia Giulia e rilievi veneti. Dal pomeriggio progressivo miglioramento a partire dalle aree occidentali. Sul resto del nord annuvolamenti sparsi al mattino, più compatti su Alpi e Liguria orientale con associati deboli rovesci. Dal pomeriggio ampi e persistenti rasserenamenti.

Centro e Sardegna: maltempo diffuso su regioni tirreniche peninsulari, umbria ed a ridosso dei rilievi appenninici del versante adriatico, con precipitazioni intense ed abbondanti, localmente anche a carattere temporalesco. Dalla sera generale attenuazione dei fenomeni. Sulla sardegna annuvolamenti compatti al mattino, con rovesci diffusi di debole intensità sull’area centro-orientale. Dal pomeriggio rapida attenuazione della fenomenologia e diradamento della copertura nuvolosa con successivo cielo sereno. Sul resto del centro Italia estesa nuvolosità medio-alta, salvo locali addensamenti più consistenti sulle relative aree abruzzesi con associati isolati rovesci.

Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso su tutte le regioni con precipitazioni diffuse, più insistenti ed abbondanti sulle aree tirreniche peninsulari al mattino, su Puglia e Calabria ionica nel pomeriggio. Dalla serata attenuazione dei fenomeni su Molise, Puglia e Basilicata settentrionali, nonché su aree interne campane e Sicilia centro-occidentale.

Temperature: minime in diminuzione su Valle d’Aosta, zone pedemontane piemontesi, prealpi orientali lombarde, bassa pianura lombarda e veneta, nonché su Trentino Alto Adige, Emilia e Sardegna, in rialzo su coste laziali, aree interne abruzzesi, Molise, Campania, Puglia garganica, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia, stazionarie altrove; massime in calo su rilievi alpini di confine, Sardegna, Umbria meridionale, Lazio, aree interne di Marche ed Abruzzo, Sicilia tirrenica e al sud peninsulare, in aumento su restante nord, Toscana e Marche settentrionali.

Venti: forti di maestrale sulla sardegna, con rinforzi sull’area centro-occidentale e sulle bocche di Bonifacio; moderati sudoccidentali sul resto del centro-sud, con rinforzi a ridosso della dorsale appenninica e sul resto della Puglia; deboli orientali sulla pianura padana, in rotazione serale da ovest; deboli da nord sul resto del settentrione.

Mari: da molto mossi a localmente agitati il mar Ligure al largo e il Tirreno settentrionale; molto mossi i restanti bacini.