Previsioni Meteo Aeronautica Militare, esplode l’estate al Centro-Nord: il bollettino fino al 29 giugno

È ormai un ricordo il forte maltempo che ha colpito il Centro-Nord in questo giugno 2020. Esplode, infatti, l’estate sulle regioni centro-settentrionali, con temperature in forte aumento che si spingeranno ben oltre i +30°C. Le temperature saranno più basse sulle regioni adriatiche e al Sud, dove persisterà qualche disturbo. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare per oggi, domani e i prossimi giorni.

Oggi, 23 giugno

Al nord ampi e persistenti rasserenamenti su tutte le regioni, salvo formazione di nubi cumuliformi sparse lungo l’arco alpino nelle ore centrali della giornata.

Al centro e Sardegna: tempo stabile e soleggiato ovunque.

Al sud e Sicilia: annuvolamenti compatti sparsi su Campania meridionale, Basilicata e Calabria con associati deboli rovesci ed isolati temporali, specie sulle aree appenniniche calabresi; cielo generalmente sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature: in generale rialzo, meno marcato su Triveneto, Marche, Umbria, Lazio centrosettentrionale ed Abruzzo settentrionale; massime in lieve flessione lungo le coste dell’Emilia-Romagna, in aumento su Alpi, Pianura padana centro-occidentale, Toscana centromeridionale, Sardegna, Umbria meridionale, Lazio, Abruzzo ed al sud, senza variazioni di rilievo altrove. Venti: settentrionali: da moderati a temporaneamente forti al sud, con rinforzi a ridosso della dorsale appenninica e lungo le coste adriatiche, da deboli a moderati al centro; deboli sudorientali sulla Pianura padana; deboli variabili altrove. Mari: da mossi a molto mossi l’Adriatico centromeridionale, lo stretto di Sicilia e il canale di Sardegna; poco mossi il mar Ligure, il restante Adriatico e il Tirreno settentrionale; in prevalenza mossi i restanti mari.

Domani, mercoledì 24 giugno

Al nord addensamenti compatti sulle aree alpine, prealpine ed appenniniche con deboli rovesci o temporali attesi tra mattina e pomeriggio. Altrove all’inizio cielo sereno e poi caratterizzato dal transito di spesse, ma innocue velature.

Al centro e Sardegna: bel tempo su tutte le regioni.

Al sud e Sicilia: tempo stabile e soleggiato ovunque, salvo debole instabilità diurna a ridosso dei rilievi di Calabria e Sicilia orientale con rovesci e temporali associati, sempre di debole intensità.

Temperature: minime in rialzo lungo l’arco alpino, Sardegna centroccidentale e Sicilia meridionale; in calo su Val padana, regioni adriatiche ed Appennino meridionale; stazionarie altrove; massime in diminuzione sulla Pianura padana, restante territorio Veneto, Friuli-Venezia Giulia, coste tirreniche di Toscana meridionale, Lazio e bassa Sicilia; in aumento su Sardegna, Umbria, Appennino centrale ed al sud; senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Venti: deboli variabili al nord; dai quadranti settentrionali altrove: moderati al meridione con locali rinforzi sulle zone appenniniche e da deboli a localmente moderati al centro. Mari: da poco mossi a mossi il canale di Sardegna, Adriatico centromeridionale e Ionio; generalmente poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni per i prossimi giorni

Giovedì 25 giugno. Al nord addensamenti compatti sulle aree alpine, prealpine ed appenniniche con deboli rovesci o temporali associati, più frequenti sui rilievi del triveneto ed in locale sconfinamento serale sulle zone pianeggianti di Lombardia e Veneto. Spesse, ma innocue velature sul resto del settentrione. Al centro e Sardegna: annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna a ridosso delle aree appenniniche con qualche occasionale rovescio temporalesco pomeridiano atteso sui rilievi abruzzesi; bel tempo sulle altre zone. Al sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso, salvo debole instabilità diurna a ridosso dei rilievi appenninici specie del settore calabrese.

Temperature: minime in rialzo su Pianura piemontese, bassa Romagna, regioni adriatiche centrali, Umbria, Molise e nord Campania; in flessione sulle Venezie, coste toscane, basso Salento, Basilicata ionica e Calabria settentrionale; massime in lieve diminuzione su rilievi alpini veneti e friulani, Liguria, Alpi apuane e Sardegna meridionale; in aumento su regioni centromeridionali adriatiche, rilievi campani, Basilicata, Calabria e Sicilia tirrenica; senza variazioni sul resto del paese. Venti: deboli orientali sulla Pianura padana e variabili sul resto del nord; deboli dai quadranti settentrionali al centro-sud con locali rinforzi su regioni adriatiche meridionali e restanti zone appenniniche. Mari: mosso il canale di Sardegna; da poco mossi a localmente mossi il mar di Sardegna, lo stretto di Sicilia ad ovest e lo Ionio orientale; quasi calmi o poco mossi i restanti bacini.

Venerdì 26 giugno nuvolosità irregolare a tratti intensa al nord, con possibili precipitazioni convettive sparse su Alpi, Prealpi e localmente in pianura, ma in miglioramento dalla sera; condizioni di tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, a parte qualche debole annuvolamento pomeridiano a ridosso della dorsale appenninica.

Sabato 27 giugno giornata all’insegna della variabilità al nord e dell’ampio soleggiamento altrove; sono infatti attese condizioni di tempo stabile e soleggiato, salvo instabilità diurna al settentrione.

Domenica 28 e lunedì 29 giugno alternanza di schiarite ed annuvolamenti al settentrione con possibili precipitazioni convettive sparse, specie a ridosso delle aree montuose; ampi e persistenti rasserenamenti sul resto del paese.