Previsioni Meteo: bel tempo e temporali pomeridiani nei prossimi giorni, il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 26 giugno

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni, fino a venerdì 26 giugno 2020.

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani in Italia: bel tempo su gran parte delle regioni, minime in aumento

Lunedì 22 giugno al Nord addensamenti compatti lungo l’arco alpino centroccidentale, con locali deboli fenomeni; bel tempo sul resto del Nord. Centro e Sardegna: al mattino ancora addensamenti compatti sulle aree interne tra Lazio e Abruzzo, in diradamento dal pomeriggio; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Centro. Sud e Sicilia: al mattino nubi cumuliformi sparse sulle regioni ioniche peninsulari, accompagnate da rovesci o temporali sparsi; spesse velature sul resto del meridione. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità, con in serata cielo in generale poco nuvoloso o velato. Temperature: minime in aumento al Centro-Nord e nelle aree costiere adriatiche, stazionarie sul resto del paese; massime in aumento al Centro-Nord, in diminuzione al Sud peninsulare, stazionarie sulle Sicilia.

Martedì 23 bel tempo, con al più formazione di nubi cumuliformi lungo l’arco alpino e sulla Calabria, accompagnati da deboli fenomeni sparsi durante le ore più calde della giornata.

Mercoledì 24 bel tempo, con formazione di nubi cumuliformi sparse su arco alpino, Appennino settentrionale, Calabria e aree interne della Sicilia, con rovesci o temporali sparsi durante le ore più calde della giornata

Giovedì 25 cielo sereno o poco nuvoloso. Nella mattinata di venerdì 26 lungo l’arco alpino, prealpino e lungo l’area appenninica rovesci o temporali sparsi, in dissolvimento dal tardo pomeriggio.