Previsioni Meteo Aeronautica Militare: ancora forte maltempo nei prossimi giorni, venerdì 12 giugno torna a splendere il sole

Il maltempo continua a sferzare l’Italia con forti piogge in questo inizio giugno dal clima autunnale. Tanti i disagi e i danni per allagamenti, frane ed esondazioni al Centro-Nord. Il maltempo continuerà ancora nei prossimi giorni e solo verso la fine della settimana ci sarà un miglioramento delle condizioni sul Paese. Le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.

Oggi, 9 giugno

Al nord: piogge e temporali sparsi su Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con fenomeni più probabili sui rilievi in genere e sulle adiacenti aree pedemontane e che si attenueranno solo parzialmente durante la sera; nuvolosità irregolare sul resto del nord con locali precipitazioni al primo mattino e che saranno meno probabili sull’Emilia-Romagna mentre dalla tarda mattina e nel pomeriggio si avranno rovesci e temporali sparsi che interesseranno più direttamente i rilievi in genere e in serata potranno sconfinare anche sulle prospicenti pianure.

Al centro e Sardegna: poco o parzialmente nuvoloso sulla Sardegna nonostante la possibilità di qualche breve temporale pomeridiano sulle aree centro-settentrionali; sulle regioni peninsulari nuvolosità variabile a tratti intensa con occasionali precipitazioni al mattino mentre nel pomeriggio isolati rovesci e temporali interesseranno la Toscana, l’Umbria e rimanenti aree interne e appenniniche, con qualche fenomeno in sconfinamento serale fino alle coste adriatiche e locali piovaschi anche sul resto del Lazio.

Al sud e Sicilia: nubi in aumento mattutino con brevi rovesci o locali temporali dal primo pomeriggio su Sicilia settentrionale, Puglia, Molise e restante settore appenninico e in rapida attenuazione serale mentre sul resto del sud prevarrà un cielo poco nuvoloso.

Temperature: minime in calo su Sardegna, Sicilia, Calabria, centro peninsulare, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e sud Lombardia, in aumento sul Trentino-Alto Adige; massime in calo su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, est Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Sicilia e Calabria, in aumento su Campania, Puglia, Umbria e Friuli-Venezia Giulia. Venti: moderati occidentali sulla Sardegna con ulteriori rinforzi sul settore nord; deboli occidentali con locali rinforzi sulla Sicilia e sul centro-sud peninsulare; deboli variabili al nord, con rinforzi meridionali su Liguria e sud Emilia-Romagna e dai quadranti orientali su Pianura padana e restanti coste adriatiche. Mari: mosso l’alto Adriatico con moto ondoso in diminuzione, poco mossi medio-basso Adriatico e Jonio settentrionale con moto ondoso in aumento sullo Jonio settentrionale; molto mossi mar Ligure, canale e mare di Sardegna con quest’ultimo tendente ad agitato sul settore nord; mossi i restanti mari, localmente molto mosso il Tirreno centro-settentrionale e, fino la tarda mattinata, lo stretto di Sicilia e il Tirreno sud-occidentale.

Domani, mercoledì 10 giugno

Al nord nuvolosità irregolare a tratti intensa con precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, più diffuse al mattino sul basso Veneto e dal pomeriggio sui rilievi ed aree pedemontane. Fenomeni in parziale attenuazione serale.

Al centro e Sardegna molte nubi su regioni tirreniche, Umbria e Sardegna con precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni sull’isola; sul resto del centro nuvolosità medio-alta su coste ed aree limitrofe interne, mentre annuvolamenti compatti interesseranno la dorsale appenninica con rovesci e temporali specie nelle ore centrali della giornata.

Al sud e Sicilia: sulla Sicilia cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti compatti sparsi sull’area tirrenica; sulle regioni peninsulari nuvolosità irregolare, più consistente sulle aree tirreniche con associati deboli rovesci sparsi ed isolati temporali, più insistenti sulla Campania.

Temperature: minime in diminuzione su Umbria meridionale, aree interne laziali, restante basso Lazio, Sardegna orientale e meridionale, nonché su regioni centrali adriatiche ed al sud peninsulare, in lieve rialzo su Alpi ed aree pedemontane piemontesi, nonché sulle Prealpi occidentali lombarde, stazionarie sul resto del paese; massime in aumento su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria orientale, Appennino pavese, Alpi e Prealpi venete, nonché su alta pianura del Veneto, Friuli-Venezia Giulia, aree costiere adriatiche meridionali ed abruzzesi e sulla Sicilia orientale, in calo su Pianura lombarda, restante veneto, Emilia-Romagna, restante centro, Campania, Basilicata centrosettentrionale, Molise e Puglia restanti, senza variazioni di rilievo altrove. Venti: moderati occidentali sulla Sardegna, fino a forti sulle bocche di Bonifacio; da deboli a moderati occidentali sul resto del centro-sud, con rinforzi su Toscana meridionale, alto Lazio e restanti aree appenniniche; deboli variabili sul resto del paese, tendenti a ruotare da sud-est sulle coste adriatiche. Mari: molto mossi il mare di Sardegna e il Tirreno settentrionale; da poco mosso a mosso l’Adriatico; generalmente mossi i restanti bacini.

Le previsioni per i prossimi giorni

Giovedì 11 giugno. Al nord cielo generalmente molto nuvoloso con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale sparse sulla Pianura padana e diffuse sui rilievi. Dal tardo pomeriggio attenuazione dei fenomeni sulla Pianura padana centro-orientale con successivo cielo stellato. Al centro e Sardegna: sulla Sardegna annuvolamenti compatti sull’area centrosettentrionale con associati rovesci sparsi di debole intensità e velature sul resto dell’isola; molte nubi su regioni tirreniche ed Umbria con rovesci diffusi, più intensi sulle aree appenniniche; sul resto del centro cielo sereno o poco nuvoloso sulle coste ed annuvolamenti compatti altrove. Dalla tarda mattinata generale aumento della nuvolosità cumuliforme con deboli precipitazioni diffuse, a carattere temporalesco a ridosso della dorsale appenninica; dal tardo pomeriggio rapida attenuazione dei fenomeni su tutte le regioni con successivo cielo sereno. Al sud e Sicilia: tempo stabile e soleggiato sulla Sicilia, salvo transito di velature; sulle aree tirreniche addensamenti compatti con rovesci sparsi ed isolati temporali fino al pomeriggio; sul resto del sud cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, ad eccezione di instabilità diurna specie a ridosso delle aree montuose.

Temperature: minime in lieve rialzo sulla Sardegna centro-orientale, stazionarie sul resto del paese; massime in calo su Piemonte e Lombardia occidentale, senza variazioni di rilievo al sud peninsulare, su Abruzzo, basso Lazio ed alta Toscana, in aumento altrove. Venti: da deboli a moderati meridionali al centro-sud; deboli di scirocco su coste di Veneto e Friuli-Venezia Giulia; deboli orientali sulla pianura padana; variabili di debole intensità sul resto del nord. Mari: poco mosso l’Adriatico; da poco mossi a mossi lo Ionio e lo stretto di Sicilia; mossi i restanti mari.

Venerdì 12 giugno tempo stabile e soleggiato ovunque, salvo debole instabilità diurna sui rilievi alpini, specie occidentali.

Sabato 13 giugno cielo sereno o poco nuvoloso al sud e sulle coste adriatiche. Altrove alternanza di schiarite ed annuvolamenti, questi ultimi più consistenti al nord-ovest e sull’alta Toscana con associate precipitazioni a carattere di rovescio o temporale nel pomeriggio.

Domenica 14 giugno condizioni di generale stabilità, ad eccezione di annuvolamenti compatti al nord est con possibili rovesci diffusi.

Nella giornata di lunedì 15 giugno rapido aumento della copertura nuvolosa al centro-sud peninsulare con possibili rovesci diffusi, specie sulle aree adriatiche e sulla Campania. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, salvo annuvolamenti più consistenti sui rilievi alpini orientali.