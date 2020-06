Previsioni Meteo Aeronautica Militare, altra settimana di maltempo sull’Italia, piogge e temporali anche al Sud: il bollettino fino al 21 giugno

Inizia un’altra settimana di maltempo sull’Italia in questo giugno anomalo dal punto di vista meteorologico. Dopo aver colpito particolarmente il Centro-Nord nella prima metà del mese, il maltempo ora raggiunge anche le regioni del Sud, con piogge e temporali. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.

Oggi, 15 giugno

Al nord-est nubi in progressiva intensificazione, le precipitazioni si manifesteranno soprattutto nella seconda parte del giorno e saranno sparse anche a carattere di rovescio o temporale, dalla notte attenuazione dei fenomeni, ad eccezione delle coste relative dove persisteranno deboli rovesci; sulle restanti aree inizialmente poche nubi o cielo sereno ma nel corso della mattinata annuvolamenti in aumento, soprattutto a ridosso dei rilievi alpini e prealpini e su settori orientali di Emilia Romagna e Lombardia con possibilità dal primo pomeriggio di deboli rovesci o isolati temporali. Dalla sera cielo velato o poco nuvoloso salvo locali addensamenti più consistenti sulla Lombardia orientale.

Al centro e Sardegna: ampi e persistenti rasserenamenti per l’intero periodo sulla Sardegna; cielo velato o poco nuvoloso su coste tirreniche ed aree limitrofe; sulle restanti zone nubi in progressiva intensificazione dal mattino, alle nubi saranno associate precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni dalla tarda mattinata si manifesteranno su Marche e Abruzzo e tenderanno a persistere anche in serata, mentre su zone interne di Lazio, Toscana e Umbria le precipitazioni sono attese soprattutto nel pomeriggio e divengono poco probabili dalla sera quando le nubi tenderanno a diradarsi.

Al sud e Sicilia: tempo stabile e soleggiato su Sicilia; al primo mattino cielo nuvoloso su Molise, Puglia garganica e coste tirreniche, mentre locali annuvolamenti sulle restanti aree. Dalla tarda mattinata nubi in progressiva intensificazione e dal pomeriggio rovesci sparsi e locali temporali. Attenuazione di nubi e fenomeni dalla sera.

Temperature: minime in calo su coste laziali e campane, nonché su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, in lieve rialzo su Prealpi, pianura padana, Toscana centrosettentrionale e restanti aree appenniniche centrali, stazionarie sul resto del paese; massime in aumento su Valle d’Aosta, Prealpi, Pianura padana, Toscana, Umbria, Lazio ed aree interne campane, in diminuzione su Abruzzo, Molise, Puglia, Sicilia e restanti aree ioniche, senza variazioni di rilievo altrove. Venti: da moderati a forti occidentali sulla Sardegna, con rinforzi su bocche di Bonifacio e coste orientali; da deboli a moderati da ovest al centro-sud, con rinforzi a ridosso della dorsale appenninica e sulla Sicilia; deboli settentrionali sui rilievi alpini; deboli orientali sul restante nord. Mari: molto mossi i bacini occidentali; poco mosso o localmente mosso l’Adriatico; da mosso a localmente molto mosso lo Ionio.

Domani, martedì 16 giugno

Al nord nuvolosità irregolare a tratti compatta, con associati precipitazioni convettive sparse, più diffuse sui rilievi e nelle aree pedemontane. Dalla sera attese parziali schiarite sulle regioni centrorientali, mentre si intensificheranno i fenomeni sul nord-ovest.

Al centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso su Sardegna e coste tirreniche; altrove alternanza di schiarite ed annuvolamenti, più consistenti questi ultimi a ridosso dell’Appennino con associati rovesci sparsi e locali temporali. Generale attenuazione dei fenomeni dalla sera.

Al sud e Sicilia: ampi e persistenti rasserenamenti sulla Sicilia per l’intera giornata; sulle regioni peninsulari nuvolosità in rapido aumento mattutino con precipitazioni convettive diffuse, più intense a ridosso della dorsale appenninica. Migliora dalla sera, specie lungo le coste adriatiche e ioniche.

Temperature: minime in diminuzione su triveneto settentrionale, Marche e Sicilia, generalmente stazionarie sul resto del nord, Sardegna, Calabria, coste di Abruzzo e Molise e sulla Puglia garganica, in aumento sul resto del paese; massime in aumento su Friuli-Venezia Giulia e coste adriatiche settentrionali, stazionarie al centro, Calabria e Sicilia, in diminuzione sul resto del paese. Venti: da moderati a localmente forti di maestrale sulla Sardegna, con rinforzi su bocche di Bonifacio ed area orientale; occidentali: moderati su Sicilia e Calabria, con rinforzi sui rilievi, deboli sulle restanti regioni tirreniche; deboli in prevalenza settentrionali su restante centro-sud; deboli variabili sul resto del paese. Mari: da mossi a molto mossi il mar Ligure, mare di Sardegna, Tirreno, Stretto di Sicilia e Ionio meridionale; generalmente mossi i restanti mari.

Le previsioni per i prossimi giorni

Mercoledì 17 giugno. Al nord al primo mattino molte nubi sulle regioni centroccidentali, con rovesci o temporali diffusi; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del settentrione. Dalla seconda parte della mattinata generale aumento della nuvolosità cumuliforme, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, più intensi sulle regioni alpine centrorientali. Dal tardo pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità a attenuazione dei fenomeni, con in serata ancora residui addensamenti compatti su Liguria, aree alpine e prealpine, con locali deboli piogge o rovesci, e bel tempo sul resto del nord. Al centro e Sardegna: iniziali addensamenti compatti a ridosso delle aree appenniniche e sulle aree interne della Sardegna, con locali deboli piovaschi; bel tempo sul resto del centro. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme sul settore peninsulare, con rovesci o temporali sparsi, in successiva attenuazione dal tardo pomeriggio. In serata cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il centro. Al sud e Sicilia: al primo mattino locali addensamenti bassi lungo le coste tirreniche peninsulari, con qualche isolato debole fenomeno associato, e bel tempo sul resto del meridione. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme su gran parte del settore peninsulare, esclusa al più la Calabria ionica, con rovesci o temporali sparsi. Dal tardo pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità cumuliforme, con in serata nuovi addensamenti bassi sulle aree costiere tirreniche peninsulari e bel tempo sul resto del meridione.

Temperature: minime stazionarie su tutto il paese; massime in diminuzione al nord-ovest, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale e alta Toscana, stazionarie sulla Sardegna, in aumento sul resto del paese. Venti: moderati occidentali su tutto il centro-sud, con rinforzi sulla Sardegna orientale; deboli variabili sul resto del paese. Mari: da mossi a molto mossi il mar Ligure, mare di Sardegna, Tirreno settentrionale e mar Ionio; mossi il canale di Sardegna, il resto del Tirreno e stretto di Sicilia; poco mossi i restanti mari.

Giovedì 18 giugno addensamenti compatti su aree alpine e prealpine, Liguria e alta Toscana, con rovesci o temporali sparsi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con sviluppo di nubi cumuliformi sparse, accompagnate da deboli rovesci o temporali, nelle ore centrali della giornata.

Venerdì 19 giugno al primo mattino estese velature sulle due isole maggiori; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Dalla seconda parte della mattinata sviluppo di nubi cumuliformi sparse al nord e sulla Sardegna, con rovesci o temporali sparsi; estese velature sul resto del paese. Dal tardo pomeriggio diradamento della nuvolosita’, con in serata ancora addensamenti compatti sul triveneto e cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese.

Sabato 20 giugno cielo sereno o poco nuvoloso, con sviluppo di nubi cumuliformi sparse durante le ore centrali della giornata.

Dal pomeriggio di domenica 21 giugno aumento della nuvolosità compatta sulle regioni centrali, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi.