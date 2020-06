Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani in Italia: bel tempo su gran parte delle regioni, minime in aumento

Le previsioni per domani in Italia, secondo il servizio meteo dell’Aeronautica militare.

Nord: al primo mattino cielo poco nuvoloso o velato su tutto il settentrione. Dalla seconda parte della mattinata sviluppo di nubi locali cumuliformi sulle regioni centrorientali, con deboli rovesci o temporali sui rilievi emiliani. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità, con in serata ancora locali addensamenti compatti sui rilievi alpini e bel tempo sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna: bel tempo, con sviluppo di nubi cumuliformi sparse, accompagnate da deboli rovesci o temporali, sulle regioni peninsulari, specie versante tirrenico, nelle ore centrali della giornata.

Sud e Sicilia: iniziali addensamenti bassi sulla Calabria tirrenica; bel tempo sul resto del meridione. Dalla seconda parte della mattinata aumento delle nubi cumuliformi sulle regioni tirreniche peninsulari, accompagnati da deboli rovesci o temporali, in successiva graduale attenuazione dal tardo pomeriggio. In serata ancora addensamenti compatti su Calabria tirrenica meridionale, con locali deboli piogge o rovesci; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del meridione.

Temperature: minime in aumento su Nord-Ovest, Pianura padana, regioni centrali tirreniche peninsulari e Campania settentrionale, in diminuzione su regioni ioniche, Sardegna meridionale e sul resto della Campania, stazionarie altrove. Massime in diminuzione al Sud, in Abruzzo e Lazio meridionali, in aumento sul resto del Centro-Nord peninsulare, stazionarie altrove.