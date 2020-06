Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni: il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al Solstizio d’Estate

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni, fino a sabato 20 giugno 2020.

Domani al Nord: molte nubi al nord-est con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, più isolate sull’Emilia-Romagna occidentale. Dalla sera attenuazione dei fenomeni, ad eccezione del Friuli-Venezia Giulia dove persisteranno deboli rovesci; annuvolamenti compatti a ridosso dei rilievi alpini e prealpini con deboli rovesci ed isolati temporali nelle ore centrali della giornata. Cielo velato o poco nuvoloso altrove, salvo locali addensamenti più consistenti sulla Lombardia orientale. Centro e Sardegna: ampi e persistenti rasserenamenti per l’intero periodo sulla Sardegna; cielo velato o poco nuvoloso lungo le coste tirreniche; altrove nuvolosità in rapida intensificazione mattutina con associate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sul versante adriatico e sull’Umbria. Dalla sera graduale attenuazione dei fenomeni, specie su Umbria ed aree interne tirreniche. Sud e Sicilia: tempo stabile e soleggiato su Sicilia e coste ioniche peninsulari; al primo mattino cielo sereno o poco nuvoloso sulle aree adriatiche e annuvolamenti compatti altrove. Dalla tarda mattinata nubi progressivamente più compatte un po’ ovunque con rovesci e locali temporali. Temperature: minime in calo su rilievi alpini di confine, Toscana meridionale, Lazio ed al sud, in lieve rialzo su Prealpi ed Emilia-Romagna occidentale, stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento su Valle D’Aosta, Prealpi, Pianura Padana, Toscana, Umbria e Lazio, in diminuzione su Romagna, coste adriatiche centromeridionali, Sicilia, Calabria e restanti aree ioniche, senza variazioni di rilievo altrove. Venti: da moderati a forti occidentali sulla Sardegna, con rinforzi su Bocche di Bonifacio e coste orientali; da deboli a moderati da ovest al centro-sud, con rinforzi a ridosso della dorsale appenninica e sulla Sicilia; deboli settentrionali sui rilievi alpini; deboli variabili sul restante nord. Mari: molto mossi i bacini occidentali; poco mosso o localmente mosso l’Adriatico; da mosso a localmente molto mosso lo Ionio.

Martedì 16 al Nord: nuvolosita’ irregolare a tratti intensa ovunque con associati precipitazioni sparse, a carattere convettivo sui rilievi e nelle aree pedemontane piemontesi. Dalla sera attese parziali schiarite sulla pianura centro-orientale.Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso su Sardegna e coste tirreniche; altrove alternanza di schiarite ed annuvolamenti, più consistenti questi ultimi a ridosso dell’Appennino con associati rovesci sparsi e locali temporali. Generale attenuazione dei fenomeni dalla sera. Sud e Sicilia: ampi e persistenti rasserenamenti sulla Sicilia per l’intera giornata; sulle regioni peninsulari nuvolosità in rapida intensificazione mattutina con precipitazioni convettive diffuse. Migliora dalla sera, specie lungo le coste adriatiche e ioniche. Temperature: minime in rialzo su Piemonte occidentale e Lazio settentrionale, in lieve flessione su Alpi orientali e Sicilia occidentale, stazionarie altrove; massime in diminuzione su pianura padana, Trentino-Alto Adige, regioni centrali peninsulari, Molise e Puglia, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese. Venti: da moderati a localmente forti di maestrale sulla Sardegna, con rinforzi su Bocche di Bonifacio ed area orientale; occidentali: moderati su Sicilia e Calabria con rinforzi sui rilievi, deboli sulle restanti regioni tirreniche; deboli in prevalenza meridionali su restante centro-sud e Liguria; deboli da ovest sulla pianura di Emilia-Romagna e Lombardia; deboli da nord sul restante settentrione. Mari: molto mossi il mare di Sardegna, il Tirreno e lo stretto di Sicilia; mossi il Mar Ligure ed il canale di Sardegna; da mosso a molto mosso lo Ionio; da poco mosso a mosso l’Adriatico.

Mercoledì 17: tempo stabile e soleggiato su isole maggiori e coste tirreniche centrali. Condizioni di variabilita’ sul restante centro-sud, con annuvolamenti consistenti ed associati rovesci sparsi nelle ore centrali della giornata.Al nord nubi progressivamente più compatte con possibili rovesci diffusi e locali temporali.

Giovedì 18: cielo sereno o poco nuvoloso su Emilia-Romagna, regioni centrali e meridionali.Nuvolosita’ irregolare a tratti intensa sul resto del nord con possibili rovesci diffusi, piu’ insistenti sul triveneto.

Venerdì 19 e sabato 20: molte nubi su triveneto e Lombardia orientale con possibili rovesci sparsi. Tempo stabile ed in prevalenza soleggiato altrove, ad eccezione di annuvolamenti cumuliformi con associati rovesci sui rilievi nelle ore piu’ calde. Nella giornata di sabato ampi e persistenti rasserenamenti sulla Sardegna. Sul resto del Paese alternanza di schiarite ed annuvolamenti, con debole instabilita’ diurna a ridosso dei rilievi.