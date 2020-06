Previsioni Meteo: ancora instabilità al Sud, bel tempo e temperature in aumento al Centro/Nord

Previsioni Meteo – Benchè in un contesto mediamente anticiclonico per questa prima parte di settimana, il tempo si mostrerà comunque variegato sul territorio italiano per una diversa influenza circolatoria. Sulle regioni settentrionali, prevarrà una componete di aria più calda e secca, direttamente traghettata da un promontorio di alta subtropicale, proteso con più efficacia dalla Penisola Iberica, verso la Francia e l’Europa centrale. Sul bordo orientale dell’alta pressione, però, agiranno infiltrazioni di aria fresca continentale, anche con una discreta attività ciclonica facente capo a aree depressionarie tra la Grecia e l’Est Europa. Ne conseguirà un tempo più fresco, ventilato e con maggiore rischio di qualche rovescio o temporale localizzato, sui settori adriatici, appennini e meridionali. Tempo, invece, in prevalenza stabile, soleggiato e anche caldo sul medio e alto Tirreno, su gran parte del Nord e delle aree insulari.

Scendendo più nel dettaglio, sia per oggi che per domani, notiamo, nella immagine fenomeni di sintesi allegata, che, appunto le aree adriatiche e meridionali in genere, saranno costantemente interessate da nubi irregolari diffuse, spesso con addensamenti, ma i fenomeni associati dovrebbero esser piuttosto circoscritti, benchè anche di forte intensità localmente. Le aree più interessate da rovesci e temporali, sia oggi che domani, saranno essenzialmente quelle calabresi, localmente e in forma minore quelle sudoccidentali lucane ed estreme meridionali del Salernitano. In particolare, sulla Calabria, nei vari episodi instabili nelle prossime 36 ore, potranno accumularsi fino a 15/20 mm tra il Cosentino e il Crotonese, fino anche a 40/50 mm tra la provincia meridionale di Vibo Valentia e il Reggino, versante tirrenico. L’area più colpita da fenomeni più insistenti e anche più forti, specie nella sera-notte e poi domattina, dovrebbe essere quella tra Nicotera, Rosarno, Rizzicani, Cinquefrondi, Taurianova, Palmi e Sant’Eufemia d’Aspromonte. Qualche rovescio possibile anche su Sud della Puglia, nella mattinata di domani, altrove, sulle aree delimitate, nubi, addensamenti, ma fenomeni davvero rari o deboli occasionali in prossimità dei rilievi appenninici. Sole dominante sul resto d’Italia. Le temperature, sia per oggi che per domani, saranno piuttosto calde soprattutto al Nord, qui anche 4/5° oltre la media e di 1/3°C sopra media anche sulle aree del medio e alto Tirreno, con valori prevalenti sui +27/+31°C, ma punte locali fino a +33°C sulle pianure del Nord. Temperature inferiori alla norma sul medio e basso Adriatico e al Sud, fino a 3/4°C sotto media e massime, su queste aree, mediamente comprese in pianura tra 25 e 30°C, solo occasionalmente possibile qualche grado sopra in Sicilia. Infine, da segnalare i venti sostenuti su gran parte dei settori e bacini centro meridionali, anche forti sul medio e basso Adriatico.