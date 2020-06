Previsioni Meteo: ancora instabilità con rovesci e temporali diffusi, nubifragi e grandinate

Previsioni Meteo – Cambia un po’ la circolazione rispetto alle ultime ore. Nella giornata di ieri, l’azione di un minimo depressionario sul medio Adriatico, ha indotto correnti settentrionali prevalenti sul territorio, in particolare sulle aree centro meridionali, ma in contemporanea con una azione più circoscritta occidentale essenzialmente al Nord. L’azione congiunta delle due circolazioni ha determinato una instabilità diffusa su buona parte del paese, all’insegna di rovesci e temporali su diversi settori, localmente anche forti. Per oggi, invece, e ancora più per domani, le correnti settentrionali saranno rimpiazzate e sopraffatte da altre ugualmente umide, ma occidentali, le quali incideranno, in termini di instabilità, in maniera molto più circoscritta, permettendo via via ampie aree con tempo più asciutto e anche più soleggiato. Ma vediamo nel dettaglio l’evoluzione per oggi e domani.

Previsioni meteo per oggi, mercoledì 17 giugno

Mattinata con molti rovesci e temporali, anche forti, su centro Est e Nord Lombardia, su alto Piemonte, altri rovesci e temporali diffusi tra lo Spezzino, nel Levante ligure, e l’alta Toscana, e alcuni irregolari sull’Emilia centro occidentali e a Est/Sudest di Bologna. Nubi irregolari sul resto delle aree appenniniche e tirreniche, ma scarsi fenomeni o qualcuno localizzato, come in queste minuti localmente su Roma; sole prevalente altrove. In tarda mattinata possibili rovesci o locali temporali anche sulle aree interne laziali, specie tra est Romano e verso il Reatino, e qualche rovescio verso e Prealpi centro orientali. Nelle ore pomeridiane, rovesci e temporali sparsi al Nord, più intensi su Alpi e Prealpi centro orientali, tra Trentino AA, Centro Nord Veneto e Friuli, su Ovest Piemonte, più irregolari e localizzati altrove. Altri temporali su alta Toscana, locali su aree interne toscane e lungo l’Appennino centrale, qui più forti tra Reatino e Centro Sud Umbria e localmente tra il Frusinate, Sud Lazio, e l’area Matese, Ovest Molise. Qualche rovescio o temporale sulla Puglia e sulle aree adriatiche in genere, occasionali su Est Lucania, tempo mediamente buono sulle aree tirreniche centro meridionali, sul resto del Sud e sulle isole maggiori. In serata, tempo asciutto quasi ovunque, salvo qualche residuo rovescio sulle coste centrali abruzzesi, su alta Toscana, specie Massa-Carrara, su Alpi orientali e localmente sul Friuli VG. Temperature in leggero aumento sulle aree adriatiche, più o meno stazionarie altrove, con massime mediamente comprese in pianura tra +25 e +30°C, fino a +32/+33°C localmente. Venti deboli o moderati, in prevalenza occidentali, con rinforzi sui Canali delle isole, sulle Bocche di Bonifacio e sull’alto Tirreno in mare, qui anche forti sudoccidentali tra il Mare di Corsica e il Golfo Ligure largo.

Previsioni meteo per giovedì 18 giugno

in mattinata rovesci e locali temporali tra il Levante Ligure e l’alta Toscana, fino al Livornese, anche forti tra lo Spezzino e la provincia di Massa-Carrara, e altri rovesci sparsi su Alpi e Prealpi centro orientali, più intensi, anche con temporali sul Friuli VG. Nubi irregolari sul resto del Nord, ma scarsi fenomeni o qualcuno localizzato su alto Piemonte, tempo migliore e più ampiamente soleggiato al centro Sud, o poche nubi irregolari localizzate. Nel pomeriggio, insistono nubi con rovesci o locali temporali tra Centro Nord Veneto e Friuli VG, spesso anche forti, altri rovesci o temporali sparsi su Alpi e Prealpi un po’ tutte, su Lombardia e su Piemonte, qualche fenomeni su Ovest Emilia. Addensamenti e qualche rovescio su Sudest Sardegna e su Nordest Nuorese, occasionali sull’Appennino centrale, tra il Reatino e il Sud Umbria. Ampio soleggiamento altrove e tempo più asciutto. La sera, ancora rovesci e temporali di una certa consistenza tra Trentino AA, Centro Nord Veneto e Friuli VG; più nubi e rovesci sparsi, irregolari su Centro Sud Sardegna, specie tra Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Centro Ovest Cagliaritano, tempo asciutto e ampiamente soleggiato altrove. Temperature pressoché stazionarie o in aumento sulla Sicilia, con massime mediamente comprese in pianura tra +25 e +30°C, ma localmente fino a +32/+33°C e anche fino a +34/+35°C in Sicilia. Venti moderati con rinforzi, sempre in prevalenza occidentali, più intensi in Appennino e sull’alto Tirreno in mare, tra il Mare di Corsica e il Golfo Ligure largo.