Previsioni Meteo, attenzione a Lunedì 15 Giugno: vortice ciclonico provocherà forti temporali

Previsioni Meteo – Abbiamo già evidenziato la nuova ripresa dell’instabilità nel fine settimana, con le aree centro settentrionali in genere alle prese con più nubi e rovesci o anche temporali sparsi. Il Sud Italia, invece, rimarrà al margine dell’azione del flusso umido occidentale, con tempo mediamente più asciutto. Per inizio settimana, però, ed essenzialmente per lunedì 15, a causa di una piega più settentrionale delle correnti instabili, transiterà un ennesimo nucleo perturbato in quota il quale, questa volta, avrà una direttrice d’azione Nordovest Sudest, portando una passata temporalesca diffusa sul territorio, ma più sostanziosa sui settori centro meridionali appenninici e anche su diverse aree del Sud. Instabilità, quindi, che si affaccerebbe anche verso le aree meridionali e, probabilmente, qui più intensa su alcune regioni.

Come evidenziato nell’immagine barica allegata, il minimo depressionario, porrebbe il suo fulcro tra le regioni dell’ex Jugoslavia e le aree centro meridionali adriatiche, con maggiore esposizione, quindi, alle correnti instabili da esso indotte, delle aree appenniniche un po’ tutte e di quelle appunto del medio e basso Adriatico. Piogge e rovesci deboli o moderati si avrebbero anche su Ovest Piemonte, localmente su Alpi e Prealpi centro orientali e diffusamente moderati su Centro Nord Appennino. I fenomeni più intensi, però, riguarderebbero, specie nelle ore pomeridiane, i settori interni tra Campania, Lucania e Puglia, qui con temporali anche forti e localmente con grandine. Fenomeni diffusi su buona parte della Puglia, eccetto le aree estreme meridionali e locali sulla Calabria tirrenica. Sul resto del Paese, il tempo rimarrebbe mediamente asciutto e più soleggiato, sebbene localmente con nubi irregolari. Temperature più o meno stazionarie o in lieve calo sulle aree interessate da fenomeni.