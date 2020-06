Previsioni Meteo, aumentano le schiarite: sempre più sole e caldo, ma anche temporali localizzati e forti

Previsioni Meteo – Le regioni settentrionali italiane, o perlomeno parte di esse, saranno quelle che maggiormente avranno disturbi instabili tra oggi e domani. Infatti, come visibile anche dalla barica in evidenza e relativa alle prossime 24/36 ore ore, esse saranno quelle più vicine a una circolazione instabile con perno principale in prossimità delle aree meridionali britanniche ma che disseminerà nuclei di vorticità positiva verso la Francia, buona parte dell’Europa centrale e anche verso buona parte delle nostre aree più a Nord. Sulle regioni meridionali, ma abbastanza efficacemente anche verso le aree centrali e fino alle pianure del Nord, avrà una maggiore influenza un timido promontorio anticiclonico di matrice nordafricana, non convinto, tuttavia in grado di arrecare maggiore stabilità. Anche su questi settori non mancheranno infiltrazioni umide occidentali, specie nel corso di domani, ma dato un maggiore peso della colonna d’aria, si tratterà di disturbi non molto significativi, almeno in via generale, salvo qualche fastidio in più a carattere locale. Il lieve promontorio nordafricano avrà il merito anche di portare un aumento termico generalizzato, magari più sostanzioso al Sud e sulle isole. Ma vediamo l’evoluzione più in dettaglio tra oggi e domani ,venerdì 19 giugno.

Previsioni meteo per oggi, giovedì 18 giugno

Per la mattinata odierna, sole prevalente su gran parte del paese, anche se non mancano nubi irregolari diffuse specie sulla Liguria, sul Centro Nord Toscana, sulle aree appenniniche e interne centro meridionali, sulla Puglia e sui settori alpini e prealpini, specie centro orientali. Tuttavia a queste nubi o anche ad addensamenti locali, non sono associate piogge degne di nota, se non qualche rovescio sui settori prealpini orientali. Per il resto della giornata e la sera, prima immagine precipitazioni, è atteso un incremento dell’instabilità soprattutto su centro Nord Piemonte, alta Lombardia e ancora più, qui anche in serata, su Alpi e Prealpi centro orientali, con rovesci e temporali sparsi, più intensi o localmente forti tra Trentino AA, Nord Veneto e Friuli. Qualche addensamento con locali rovesci o temporali anche su Est Sardegna e sui rilievi centrali appenninici tra Est Lazio, Abruzzo, localmente Ovest Molise e altri su Centro Sud Puglia. Altrove tempo asciutto e ampiamente soleggiato. Temperature stazionarie intorno alle medie o anche sopra, soprattutto al Sud e in Sicilia, con massime mediamente tra +25 e +30/+31°C in pianura, ma anche punte verso i +33/+34°C in Sicilia. Venti moderati occidentali o sudoccidentali con locali rinforzi in Appennino, anche forti sull’alto Tirreno, tra il Mare di Corsica e il Golfo Ligure largo; moderati orientali o sudorientali sui canali delle isole maggiori e sul Tirreno largo, deboli o moderati con locali rinforzi variabili altrove.

Previsioni meteo per domani, venerdì 19 giugno

Per la giornata di domani, venerdì 19 giugno, saranno ancora le aree settentrionali, specie alpine e prealpine in genere a essere maggiormente interessate da nubi e precipitazioni, ancora una volta più diffuse e intense tra Trentino, Centro Nord Veneto e Friuli, più deboli e irregolari su Piemonte, occasionali altrove al Nord, ma in un contesto più asciutto e con maggiori schiarite sulle aree pianeggianti. Da evidenziare una maggiore nuvolosità, qui per nubi in prevalenza medio-alte, sulla Sardegna e poi progressivamente anche verso il Centro Sud nel pomeriggio sera, con qualche debole pioggia sparsa, ma a incidenza molto localizzata, tuttavia possibile qua e là sulle aree circoscritte. Temperature stazionarie o in ulteriore aumento in Sicilia, con massime mediamente tra +25 e +30/+31°C in pianura, ma anche punte verso i +35°C in Sicilia. Venti sempre moderati occidentali o sudoccidentali con locali rinforzi in Appennino e più forti sull’alto Tirreno, tra il Mare di Corsica e il Golfo Ligure largo; moderati o forti da Nord/Nordest sul Mare e Canale di Sardegna, moderati o forti da Est/Sudest sul Canale e Mare di Sicilia.