Previsioni Meteo: tra cielo sereno e rovesci isolati, il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 28 giugno

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni, fino a domenica 28 giugno 2020.

Domani al Nord: ampi e persistenti rasserenamenti su tutte le regioni, salvo formazione di nubi cumuliformi sparse lungo l’arco alpino nelle ore centrali della giornata. Centro e Sardegna: tempo stabile e soleggiato ovunque. Sud e Sicilia: annuvolamenti compatti sparsi su Campania meridionale, Basilicata e Calabria con associati deboli rovesci ed isolati temporali, specie sulle aree appenniniche calabresi; cielo generalmente sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature: stazionarie su triveneto, Marche, Umbria, Lazio centrosettentrionale ed Abruzzo settentrionale, in generale rialzo sul resto del Paese; massime in lieve flessione lungo le coste dell’Emilia-Romagna, in aumento su Alpi, pianura padana centro-occidentale, Toscana centromeridionale, Sardegna, Umbria meridionale, Lazio, Abruzzo ed al sud, senza variazioni di rilievo altrove.

Mercoledì al Nord: cielo sereno o poco nuvoloso sulla pianura ed annuvolamenti compatti sparsi altrove accompagnati da brevi rovesci ed isolati temporali. Dalla sera nubi progressivamente più compatte su Alpi, Prealpi ed aree pedemontane con deboli precipitazioni convettive associate. Centro e Sardegna: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità su tutte le regioni. Sud e Sicilia: tempo stabile e soleggiato ovunque, salvo debole instabilità diurna a ridosso dei rilievi. Temperature: minime in rialzo lungo l’arco alpino, su isole maggiori e Calabria, stazionarie o al più in lieve flessione altrove; massime in diminuzione al nord-est, su Lombardia e coste tirreniche di Toscana meridionale e Lazio, in aumento su Sardegna, Umbria, Marche, Abruzzo ed al sud, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Giovedì 25 ampi e persistenti rasserenamenti al centro-sud, salvo debole instabilità diurna a ridosso dei rilievi. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso, ad eccezione di formazione di cumuli a ridosso dei rilievi accompagnati da possibili rovesci sparsi ed isolati temporali nelle ore centrali della giornata; dalla sera nubi progressivamente più compatte, meno consistenti sull’Emilia-Romagna, con possibili deboli precipitazioni convettive anche sulle aree pedemontane.

Venerdì 26: nuvolosità irregolare a tratti intensa al nord, con possibili rovesci sparsi su Alpi e Prealpi. Condizioni di tempo stabile e soleggiato sul resto del paese.

Sabato 27 e domenica 28: weekend all’insegna della variabilità al nord e dell’ampio soleggiamento altrove. Infatti sabato sono attese condizioni di tempo stabile e soleggiato, salvo debole instabilità diurna sulle aree alpine e prealpine. Domenica ancora ampi e persistenti rasserenamenti al centro-sud, con al più velature in transito, mentre al nord il tempo risulta in peggioramento, con nubi progressivamente più compatte e possibili precipitazioni convettive, più diffuse al nord-ovest.