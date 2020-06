Previsioni Meteo: instabilità e temporali al Nord, il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 4 luglio

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni, fino a sabato 4 luglio 2020.

Domani al Nord: addensamenti compatti sulle zone alpine, prealpine ed appenniniche con rovesci o temporali sparsi, più frequenti e diffusi dal tardo mattino sui rilievi del triveneto, ma in graduale assorbimento serale altrove; sul restante settentrione cielo sereno o caratterizzato dal transito di spesse ma innocue velature. Centro e Sardegna: annuvolamenti consistenti sulle Alpi apuane con qualche debole rovescio associato atteso tra mattina e pomeriggio; sul resto del centro giornata estiva con molto sole ovunque. Sud e Sicilia: bel tempo con qualche occasionale annuvolamento cumuliforme ad evoluzione diurna a ridosso delle aree appenniniche. Temperature: minime in lieve calo sulle coste tirreniche siciliane; in tenue aumento su Pianura Padana, restanti zone venete, rilievi friulani, Sardegna orientale, Marche, coste abruzzesi e molisane, Puglia settentrionale e lungo le aree ioniche della Calabria; senza variazioni di rilievo altrove; massime in diminuzione sul Trentino-Alto Adige e nord Veneto, appennino Tosco-Emiliano, nonché lungo le coste centromeridionali tirreniche; in leggero aumento su Alpi occidentali, coste venete e romagnole, Sardegna orientale e meridionale, regioni centromeridionali adriatiche, Basilicata e sulle restanti zone di Calabria e Sicilia; stazionarie sul resto del paese. Venti: moderati occidentali sull’Emilia-Romagna con locali rinforzi sul settore orientale; moderati meridionali sulla Liguria, intorno nord-est su Friuli-Venezia Giulia e Veneto e di maestrale sulle due isole maggiori; da deboli a localmente moderati dai quadranti occidentali su Toscana, Umbria e Marche; deboli intorno ovest sulle rimanenti regioni centromeridionali peninsulari tirreniche e variabili sul resto del paese. Mari: da mossi a molto mossi il mar Ligure e le Bocche di Bonifacio; poco mossi i restanti bacini, ma con moto ondoso in locale intensificazione su Tirreno centrosettentrionale, canale di Sardegna, stretto di Sicilia, Adriatico settentrionale e sullo Ionio occidentale.

Martedì 30 giugno al Nord cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna centromeridionale; sul resto del nord annuvolamenti compatti diffusi con deboli rovesci e qualche occasionale temporale atteso a ridosso della catena alpina e prealpina, specie del settore centrorientale, ma con fenomenologia in decisa riduzione dalle ore serali; ampie schiarite da fine giornata su aree pianeggianti e pedemontane. Centro e Sardegna: giornata estiva e soleggiata con nuvolosità scarsa o del tutto assente. Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo. Temperature: minime in lieve calo sulle aree alpine, basso Lazio e Campania; in rialzo su basso Veneto, nord Romagna, Sardegna orientale, Toscana, regioni ioniche e Sicilia centromeridionale; senza variazioni di rilievo altrove; massime in diminuzione su Piemonte, Lombardia occidentale, Friuli-Venezia Giulia, coste venete e romagnole, aree costiere delle regioni adriatiche centrali, nonché lungo quelle di Lazio, Molise, Campania e Puglia garganica; in aumento su Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, zone ioniche e sulla Sicilia; stazionarie sul resto del paese. Venti: da deboli a localmente moderati dai quadranti occidentali sulle regioni centromeridionali tirreniche; deboli altrove: orientali in Val Padana e sulle regioni centromeridionali adriatiche, variabili sul resto del Nord. Mari: da mossi a molto mossi al mattino il mar Ligure e le Bocche di Bonifacio; mosso il mar di Sardegna; da poco mossi a mossi il Tirreno settentrionale e centrale ed il canale di Sardegna ad ovest; generalmente poco mossi i restanti bacini.

Mercoledì 1 luglio ancora instabilità sulle regioni alpine con rovesci temporaleschi sparsi, più intensi dalla sera sulle aree pianeggianti lombarde; sul resto del territorio ampio soleggiamento con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano a ridosso della dorsale appenninica centromeridionale; transito di velature dalla sera su Emilia-Romagna e Sardegna.

Giovedì 2 luglio persistono condizioni instabili sulla catena alpina e prealpina e sulle zone pedemontane centrorientali con associate precipitazioni convettive, in assorbimento da fine giornata sulle relative aree centroccidentali; bel tempo altrove, a parte i consueti annuvolamenti ad evoluzione diurna a ridosso dell’appennino centromeridionale con qualche occasionale rovescio associato.

Venerdì 3 luglio e sabato 4 luglio: venerdì iniziale maltempo al settentrione con fenomeni temporaleschi sparsi, più diffusi sulle aree pianeggianti centrorientali, ma in miglioramento serale sulle relative regioni occidentali; nubi più consistenti anche sulle regioni adriatiche, con qualche debole precipitazione associata su quelle del centro; ancora tempo stabile e soleggiato sul resto del paese seppur con nubi basse e stratiformi in arrivo da fine giornata sulle arre tirreniche meridionali. Nella giornata di sabato migliora anche al Nord-Est seppur con condizioni più instabili che interesseranno nuovamente la catena alpina e sopratutto le aree adriatiche centromeridionali; ancora ampio soleggiamento sul resto paese.