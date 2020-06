Previsioni Meteo, da Giovedì al weekend sarà sempre più estate ma al Nord torna l’instabilità temporalesca

Previsioni Meteo – Entro metà settimana, le correnti settentrionali fresche, in azione sul medio e basso Adriatico e al Sud nei giorni precedenti, andranno via via attenuandosi, a causa di una progressione dell’alta pressione atlantica da Ovest. Sul Mediterraneo centro meridionale e, quindi, sul Centro Sud Italia, i valori barici andranno aumentando, con tempo che diverrà via via più stabile e soleggiato, salvo qualche fastidio convettivo intorno a metà settimana sulle aree appenniniche. Parimenti aumenteranno anche le temperature al Centro Sud, decisamente sotto tono in questa prima parte di settimana, specie sulle aree adriatiche e meridionali, con tendenza a clima estivo. Ma qualche fastidio ci sarà anche verso il weekend. Un nucleo di aria fresca in quota originariamente scandinavo, poi in isolamento sulla Polonia, scivolerà via via verso i settori alpini centro orientali, andando a compromettere un po’ il tempo verso alcune aree settentrionali a iniziare da metà settimana, giovedì 25 e, con buona persistenza, fino a tutto il weekend.

In particolare, come mostra l’immagine piogge allegata, il tempo da metà settimana sarebbe ampiamente stabile e soleggiato al Centro Sud, con temperature in aumento e clima favorevole alla balneazione, salvo i fastidi già citati per metà settimana sul Centro Appennino. Al Nord, invece, l’azione del Vortice scandinavo in approssimazione alle Alpi, potrebbe comportare una più ricorrente nuvolosità irregolare in via generale, tuttavia questa più presente e anche più intensa su Centro Ovest Piemonte, temporaneamente sul Levante ligure e, in forma ancora più ricorrente, su Alpi e Prealpi centro orientali. Su tutti questi settori, potranno avere luogo rovesci e temporali sparsi, magari per qualche fase più estesi, in altre più localizzati, ma con buona continuità fino a tutto il fine settimana e a tratti anche forti, specie su Alpi e Prealpi centro orientali e su alto Piemonte. Rovesci o fenomeni temporaleschi possibili, ma qui ancora più irregolari e localizzati, anche sul Nord Appennino, sull’Emilia Romagna, sulle pianure di Nordest, dell’alta lombardia e del Piemonte centrale. Le temperature al Nord, precedentemente più calde, tenderanno a perdere 2/3°C da metà settimana.