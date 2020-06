Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani: estesa nuvolosità nel Nord-Ovest, sereno al Centro Sud

Le previsioni meteo per domani in Italia, secondo il servizio Meteo dell’Aeronautica militare.

Nord: al mattino estesa nuvolosità cumuliforme al nord-ovest e sui rilievi montuosi, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, in estensione al primo pomeriggio anche al resto delle regioni centroccidentali. dalla serata attenuazione dei fenomeni sulle regioni alpine e loro contestuale intensificazione su levante ed Emilia-Romagna centromeridionale.

Centro e Sardegna: al mattino nubi cumuliformi sparse sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali sparsi, in generale di debole intensità, su Toscana e Sardegna, in estensione pomeridiana anche al resto del Centro, in successiva parziale attenuazione serale sulla Sardegna e sua contestuale intensificazione sulla Toscana.

Sud e Sicilia: cielo in generale poco nuvoloso o velato. Dalla serata aumento della nuvolosità cumuliforme sulla Campania settentrionale, con rovesci o temporali sparsi.

Temperature: minime in aumento su tutto il paese; massime in diminuzione su Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio centrosettentrionale, Liguria centrorientale, Piemonte meridionale ed Emilia-Romagna, in aumento sul resto del paese.