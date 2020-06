Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a mercoledì 24 Giugno: il maltempo arriva al Centro-Sud, torna il sole al Nord

Le Previsioni Meteo a cura dell’Aeronautica militare sull’Italia per dopodomani, sabato 20 giugno 2020, e per i successivi quattro giorni.

Sabato 20/06/20

Nord: – molte nubi compatte a ridosso dei rilievi alpini ed appenninici con deboli rovesci e temporali sparsi; atteso tra tarda mattinata e pomeriggio uno sconfinamento dei fenomeni temporaleschi anche sulle aree pianeggianti centro-orientali dalla sera riduzione delle precipitazioni con ampi rasserenamenti sulle zone pianeggianti del nord.

Centro e Sardegna:– addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna a ridosso della dorsale appenninica con associati rovesci e qualche locale temporale sempre di debole intensità, in assorbimento dalle ore serali; – bel tempo sul resto del centro.

Sud e Sicilia:– annuvolamenti consistenti sulle zone appenniniche con qualche debole rovescio temporalesco associato, comunque in esaurimento da fine giornata;- sul restante meridione prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: – minime in lieve rialzo su piemonte occidentale, pianura padana orientale ed al meridionale peninsulare; in calo su Trentino-alto Adige, Sardegna e Sicilia tirrenica; senza variazioni altrove;- massime in diminuzione sull’Emilia-Romagna centrorientale, Sardegna meridionale, nord Marche, bassa Calabria tirrenica, piu’ marcata sulla Sicilia;stazionarie su piemonte occidentale, Lombardia, restante territorio emiliano-romagnolo, Toscana centrosettentrionale, Abruzzo e regioni meridionali adriatiche;in aumento sul resto del paese.

Venti: – dai quadranti settentrionali: moderati sulle due isole maggiori con locali rinforzi; da deboli a moderati sulle zone appenniniche e generalmente deboli altrove.

Mari: – da mossi a molto mossi le bocche di bonifacio, canale di sardegna e stretto di Sicilia;- mossi i rimanenti bacini ad ovest della penisola ed il basso Ionio; – poco mossi i restanti mari, ma con moto ondoso in intensificazione dal pomeriggio sull’adriatico centromeridionale ed alto Ionio.

Domenica 21/06/20: – all’inizio nuvolosità diffusa sulle regioni peninsulari, anche compatta sulle zone montuose del triveneto e sull’appennino dove sarà associata a deboli fenomeni convettivi sparsi, in successiva attenuazione serale; bel tempo sulle due isole maggiori ed ampie schiarite dal tardo pomeriggio anche al centro-nord peninsulare.

Lunedì 22/06/20: – ancora condizioni moderatamente instabili su bassa Calabria tirrenica e Sicilia nordorientale fino a sera; velature diurne sul restante centro-sud, mentre al Nord prevarranno estesi spazi soleggiati.

Martedì 23/06/20 e mercoledì 24/06/20: – martedì deboli instabilità sul settore calabrese ed ampio soleggiamento sul resto del paese, seppur con annuvolamenti ad evoluzione diurna a ridosso dell’appennino centromeridionale; Giornata di mercoledì all’insegna del bel tempo.