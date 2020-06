Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani: annuvolamenti estesi su molte Regioni

Le Previsioni Meteo a cura dall’Aeronautica militare sull’Italia per domani venerdì 19/06/20

Nord:- molte nubi compatte a ridosso dei rilievi alpini ed appenninici con deboli rovesci e temporali sparsi, più frequenti già dal mattino sulle zone montuose del Triveneto; atteso tra tarda mattinata e pomeriggio un locale sconfinamento dei fenomeni anche sulle aree pianeggianti del nord.dalla sera riduzione delle precipitazioni con ampi rasserenamenti su levante ligure ed Emilia-Romagna.

Centro e Sardegna: – estesa copertura medio-alta e poco significativa su gran parte del centro; ulteriori annuvolamenti più consistenti sono attesi tuttavia su Sardegna, Alpi Apuane, Umbria meridionale, Lazio e rilievi abruzzesi con associati deboli rovesci, comunque in esaurimento serale, quando prevarranno estese schiarite.

Sud e Sicilia: – annuvolamenti consistenti su Campania e restanti zone appenniniche con qualche sporadico rovescio pomeridiano, sempre di debole intensità;- sul restante meridione prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al primo mattino, ma con successivo transito di innocue e spesse velature.

Temperature: – minime in lieve calo sulle coste campane; in rialzo su Calabria ed isole maggiori; senza variazioni di rilievo altrove; – massime in diminuzione sulle Venezie, rilievi alto atesini, Sardegna centrosettentrionale e sulle zone ioniche di Basilicata e Calabria; stazionarie sul resto del nord, bassa Toscana, Marche, Umbria, alto Lazio, Abruzzo e Bassa Campania;in aumento sul resto del paese, piu’ marcato sulla Sicilia.

Venti: – da deboli a moderati settentrionali sulla Sardegna e meridionali sulla Sicilia;- generalmente deboli da sud sulla Liguria e dai quadranti occidentali su Emilia-Romagna ed al centro-sud peninsulare; – deboli variabili sul resto del nord.

Mari: – da mosso a molto mosso il canale di Sardegna; – mossi il mar Ligure, mar di Sardegna, Tirreno meridionale e stretto di Sicilia;- Generalmente poco mossi i restanti bacini.