Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a giovedì 18 Giugno: nuvolosità cumuliforme su tutta la penisola

Le previsioni meteo per i prossimi giorni in Italia, secondo il servizio Meteo dell’Aeronautica militare.

Domenica 14 giugno

Nord al mattino nubi compatte al Nord-Est e lungo l’arco alpino, con rovesci o temporali sparsi; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del settentrione. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità compatta in Pianura padana e in serata anche sulle aree montuose.

Centro e Sardegna: al mattino addensamenti cumuliformi sparsi su tutto il settore peninsulare, con rovesci o temporali sparsi; bel tempo sulla Sardegna. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità cumuliforme a partire dalle aree costiere tirreniche, con in serata ancora residui addensamenti bassi a ridosso degli Appennini e bel tempo sul resto del Centro.

Sud e Sicilia: locali addensamenti cumuliformi lungo le aree costiere peninsulari, accompagnati da deboli locali piovaschi; bel tempo sul resto del meridione.

Temperature: minime in aumento su aree alpine, prealpine, Triveneto, Campania e aree costiere ioniche, in diminuzione su Sicilia tirrenica, Sardegna centrorientale e aree appenniniche, stazionarie sul resto del paese; massime in aumento su Nord-Ovest, regioni centrali e aree costiere ioniche, in diminuzione sul resto del paese.

Lunedì 15 al primo mattino locali addensamenti compatti su Nord-Est e regioni adriatiche, con rovesci o temporali sparsi, in special modo sulle Marche; poco nuvoloso o velato sul resto del paese. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme su tutto il Centro-Sud peninsulare e sull’area alpina e prealpina, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, in successiva attenuazione serale su tutto il Centro-Nord.

Martedì 16 al primo mattino estesa nuvolosità cumuliforme su Nord, regioni ioniche peninsulari e Sicilia tirrenica, con rovesci o temporali sparsi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme sulle restanti regioni tirreniche peninsulari, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi, in successiva attenuazione serale su tutto il Centro-Sud.

Mercoledì 17 al primo mattino molte nubi compatte su tutto il Nord e lungo le aree appenniniche, con rovesci o temporali sparsi su queste ultime e diffusi al Nord; bel tempo sul resto del paese. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme al Centro-Sud peninsulare, con rovesci o temporali sparsi, in successiva attenuazione dal tardo pomeriggio.

Nella prima parte della mattinata di giovedì molte nubi al Nord-Ovest e sulle regioni alpine, con rovesci o temporali, da sparsi diffusi e locali addensamenti compatti lungo l’area appenninica; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme sul resto del Centro-Nord, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi.