Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a mercoledì 10 Giugno: qualche nube a Nord, clima sereno al Centro Sud

Il meteo previsto sull’Italia per dopodomani, sabato 6 giugno 2020, e per i successivi quattro giorni, secondo il servizio Meteo dell’Aeronautica militare.

Sabato 6 giugno

Nord: al mattino cielo sereno o poco nuvoloso sulla pianura padana ed annuvolamenti consistenti altrove con associati rovesci diffusi di debole intensità. Nel pomeriggio intensificazione dei fenomeni ed estensione alla pianura lombarda.

Centro e Sardegna: tempo stabile e soleggiato, ad eccezione di debole instabilità diurna a ridosso della dorsale appenninica.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso, salvo annuvolamenti più consistenti lungo le aree tirreniche con associati isolati rovesci.

Temperature: minime in calo al sud, su Toscana meridionale, Umbria occidentale, zone costiere laziali, aree interne di Abruzzo e Molise, in rialzo su Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino-Alto adige, Alpi venete e Sardegna settentrionale, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese; massime in aumento su Alpi orientali, coste venete e friulane, nonché su Liguria orientale, Emilia-Romagna, isole maggiori ed al centro-sud, più marcato su Puglia e Basilicata, stazionarie altrove.

Venti: moderati settentrionali su isole maggiori, Calabria e Basilicata tirrenica, con rinforzi su bocche di Bonifacio, rilievi calabresi e siciliani; moderati sudoccidentali su liguria orientale ed Alpi apuane; da deboli a moderati meridionali altrove con rinforzi sull’Appennino settentrionale.

Mari: mosso l’Adriatico; mossi i restanti mari e generale attenuazione del moto ondoso nel corso della giornata.

Domenica 7 giugno: maltempo al nord-ovest, su Triveneto ed Emilia-Romagna orientale, con precipitazioni più intense sul settore alpino e prealpino. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove; dalla tarda mattinata rapido aumento della nuvolosità con possibili rovesci diffusi su alta toscana ed a ridosso della dorsale appenninica centrale.

Lunedì 8 giugno: addensamenti compatti al Nord, su regioni tirreniche, Umbria e Sardegna con possibili precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, più intense su rilievi alpini ed prealpini del Triveneto; nel pomeriggio rapida attenuazione dei fenomeni. Tempo all’insegna della variabilità altrove, con possibili rovesci pomeridiani sulle regioni adriatiche centromeridionali.

Martedì 9 e mercoledì 10 giugno: cielo sereno o poco nuvoloso al centro-sud, salvo debole instabilità diurna relegata ai rilievi appenninici del versante adriatico. Nubi in progressivo aumento al nord con possibili rovesci diffusi di debole intensità. Nella giornata di mercoledì, al nord nuvolosità irregolare con addensamenti più consistenti su Alpi e Prealpi ed associate piogge sparse. Tempo variabile altrove, con annuvolamenti più significativi su Appennino centrale e sardegna nelle ore centrali della giornata ed associate possibili deboli piogge.