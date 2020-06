Previsioni Meteo per domenica 21: attenzione ai temporali che rovineranno la giornata al Centro/Sud

Previsioni Meteo – Il weekend appena iniziato, che coincide anche con il solstizio d’estate, ossia con l’inizio ufficiale della stagione estiva, vede, in queste battute iniziali, ma sostanzialmente per tutta la giornata odierna, un prevalente soleggiamento sull’Italia per un temporaneo, più apprezzabile aumento della pressione in corrispondenza dei settori centrali del Mediterraneo. A parte un po’ di nubi irregolari in più e anche qualche addensamento sulle aree adriatiche, localmente su quelle interne corrispondenti, su Alpi centro orientali e al Sud, il sole la fa sostanzialmente da padrone altrove. Al più, nel corso delle ore pomeridiane, potranno aversi locali addensamenti e qualche rovescio o temporale sul Sudovest Piemonte, altri addensamenti in Appennino e sui rilievi nordorientali, ma su questi altri settori fenomeni davvero occasionali o isolati. Sotto l’aspetto termico, non ci sono sostanziali variazioni per oggi, con temperature più o meno nelle medie stagionali al Nord e sulle aree tirreniche centro settentrionali, un po’ sotto al Centro Sud. Un movimento di aria in più, è atteso per domani, domenica 21. Come già anticipato in precedenti aggiornamenti, un vortice instabile, più direttamente attivo sulle aree dell’ex Jugoslavia, riferimento immagine barica in evidenza, influenzerà marginalmente anche le nostre regioni, in particolare quelle centro meridionali.

Nella sostanza, arriveranno correnti più fresche settentrionali le quali, oltre a portare un calo termico sulle aree adriatiche e appenniniche, costituiranno l’input anche per innesco di rovesci o temporali pomeridiani su diverse aree. Dagli ultimissimi dati, come mostra la mappa fenomeni, temporali più significativi potrebbero avere luogo, nelle ore pomeridiane, soprattutto tra le aree interne abruzzesi, quelle centro meridionali e orientali laziali, l’Ovest Molise e il Nordovest Campania, con possibili fenomeni anche forti e a carattere grandinigeno, localmente, su questi settori. Altra area a rischio fenomeni più significativi è la Calabria, soprattutto tirrenica e appenninica relativa, Sila, con rovesci e temporali diffusi, anche qui localmente forti e con rischio di qualche grandinata, e locali temporali più significativi sui rilievi alpini altoatesini. Sul resto dell’Appennino centro meridionale, aree colorate, fenomeni più irregolari e localizzati, mediamente anche più deboli, ma qualcuno più forte non è escluso anche su questi settori. In prevalenza asciutto e più soleggiato altrove. Temperature in calo sulle aree adriatiche e relative appenniniche, più o meno stazionarie altrove; venti in rinforzo dai quadranti settentrionali al Centro Sud.