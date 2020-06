Previsioni Meteo, escalation del caldo in tutt’Italia ma tornano i temporali al Nord

Previsioni Meteo – La circolazione moderatamente instabile e più fresca settentrionale che ha interessato in questo avvio di settimana le aree del medio e basso Adriatico e meridionali, ancora attiva su estremo Sud, va via via perdendo consistenza. Da Ovest, infatti, avanza l’alta pressione che porterà più sole e più caldo anche su queste aree, ma con fastidi nuvolosi e ancora qualche residuo fenomeno, attesi, tuttavia, in forma sempre più localizzata. Sulle aree settentrionali, dove in questi giorni si sta facendo sentire già il caldo estivo, con punte massime fino a 35/36° sulle pianure di Nordest e dove il tempo si sta mostrando più stabile, via via dovrebbe arrivare qualche fastidio in più, ma a incidenza settoriale, non ovunque, per via della progressiva influenza di un vortice instabile che, dal Centro Europa, si approssimerà, entro domani, ai settori alpini, specie centro orientali.

Entrando più specificamente sull’evoluzione del tempo, abbiamo circoscritto a scala di colore blu, immagine barica allegata, le aree che potrebbero avere più fastidi instabili nelle prossime 36/48 ore. Per la giornata odierna, a fronte di un prevalente soleggiamento sul territorio, potranno avere luogo, nel corso della giornata, maggiori addensamenti associati a qualche rovescio o temporale, soprattutto sulla Calabria interna, tra i rilievi della Sila, del Catanzarese e fino ai rilievi dell’Aspromonte; altra area con rischio di nubi cumuliformi associate a locali rovesci o temporali è quella orientale siciliana tra il Catanese e il Siracusano, specie interno. Altrove al Centro Sud, sole prevalente. Altro rischio rovesci e temporali sparsi nelle ore pomeridiane, sul Nord Appennino, tra i rilievi emiliani e toscani, e su Alpi e Prealpi in genere, in serata possibili anche sulla Venezia Giulia. Sole dominante sulle pianure del Nord. Per domani, giovedì 25, residui temporali pomeridiani sulla Sila, scarsi o completamente assenti sui rimanenti rilievi calabresi e dell’Est Sicilia. Locali temporali pomeridiani sull’Appennino centrale, tra Umbria, Marche, aree interne del Centro Nord Abruzzo, occasionalmente sui rilievi orientali laziali. Da segnalare, invece, un incremento dell’instabilità al Nordest, in particolare tra il Trentino AA, il Nord Veneto e il Friuli, con rovesci e temporali anche forti su queste aree, specie nelle ore pomeridiane. Rovesci e temporali ancora abbastanza diffusi un po’ su tutti i settori alpini e prealpini, localmente anche sulle medie e alte pianure lombarde e sulla venezia Giulia entro sera. Tempo bello, ampiamente soleggiato e caldo sul resto del paese. Le temperature sono attese in progressivo aumento al Centro Sud, in lieve calo al Nordest, specie tra Friuli VG e il Centro Nord Veneto, con massime diffusamente tra +28 e +33°C sulle pianure, localmente anche fino a +35°C.