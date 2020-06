Previsioni Meteo, “esplode” l’Estate nell’ultimo weekend di Giugno: sole e caldo in tutt’Italia

Previsioni Meteo – Ultima parte di giugno prettamente estiva sul Mediterraneo centrale, dopo un mese intero in cui l’estate non si è praticamente vista. L’alta pressione sta prendendo possesso del Mediterraneo centrale, a dire il verso ancora con disturbi tra oggi e domani soprattutto al Nord, occasionalmente sul Centro Appennino, ma, via via, nel corso del fine settimana, la figura di alta dovrebbe rinforzarsi ulteriormente un po’ ovunque e portare condizioni di prevalente stabilità, salvo ancora fastidi sui settori alpini. A spiccare in maniera più vistosa, nel fine settimana, sarebbero le temperature le quali si porterebbero un po’ ovunque sul territorio oltre le medie stagionali, seppure non di tanto, mediamente sui 2/4°C oltre.

Naturalmente a spiccare sarebbe anche il sole, che la farebbe da padrone su gran parte del territorio nazionale. Unica eccezione, i termini di meno sole e, invece, di più nubi, sarebbe costituita dai settori alpini e localmente prealpini, dove insisterebbe una circolazione un po’ più umida occidentale o sudoccidentale alle medie quote in grado di attivare una discreta instabilità pomeridiana sotto forma di locali rovesci e temporali. Fenomeni localmente anche forti sui rilievi altoatesini, su alto Friuli, Nord Dolomiti e su Alto Piemonte. Qualche occasionale temporale di calore potrebbe riguardare anche i rilievi appenninici tra Marche e Abruzzo, ma di scarso potenziale. Uno sguardo, infine, alle temperature massime previste, dettaglio immagine interna a destra, decisamente in aumento ovunque con valori spesso sul territorio nazionale tra +30 e +36°C , ma punte sui +37°C sulle aree interne centro meridionali e sulle isole maggiori.