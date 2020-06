Previsioni Meteo, estate a pieno regime nel weekend: caldo e pieno sole

Previsioni Meteo – Continua la fase anticiclonica su gran parte del Mediterraneo e sull’Italia. Si tratta di un’alta pressione non particolarmente strutturata, ma efficacemente stabilizzante e, per giunta, piuttosto calda grazie a una componente di aria nordafricana. Tutto il fine settimana evolverà con alta pressione che sarà pressochè dominante sulle aree centro meridionali e prevalente anche sulle pianure del Nord e sul Nord Appennino. Essa, tuttavia, come del resto è accaduto anche in questi ultimi giorni, non riuscirebbe a proteggere gli estremi settori settentrionali a causa dell’incidere costante di un flusso umido e instabile occidentale, spinto da una vasta area depressionaria in approfondimento tra il Regno Unito e i mari settentrionali europei. Su queste aree, quindi, continua a persistere un rischio temporali.

Nella mappa di sintesi sul tempo atteso tra oggi e domani, domenica 28 giugno, si conferma un sole dominante su tutto il Centro Sud dove, al più, potranno aversi un po’ di nubi sparse in Appennino e qualche addensamento in Sardegna, qui anche con qualche locale temporale sui rilievi centrali, possibili anche oggi, magari più frequenti e anche più estesi nel pomeriggio di domenica. Bel tempo e tanto sole anche sulle pianure del Nord, o almeno sulla gran parte di esse, più nubi e temporali, invece, su Alpi e Prealpi un po’ tutte, in particolare nelle ore pomeridiane e occasionalmente serali di domani. Qualche fenomeno in possibile sconfinamento anche sulle pianure centrali piemontesi e alte lombarde, ma in forma piuttosto localizzata. Infine, circa le temperature, valori pienamente estivi ovunque, con massime mediamente tra +29 e +34°C sulla gran parte delle pianure, punte fino a +36/+37°C sul Foggiano, sul Materano e sulla Sicilia Orientale.