Previsioni Meteo Estate, caldo eccezionale sull’Europa nordorientale nell’ultima settimana di Giugno: le MAPPE mese per mese

Previsioni Meteo Estate – Il progetto Climate Services for Clean Energy (S2S4E) è un progetto europeo, finanziato da Horizon 2020, dedicato soprattutto alle energie rinnovabili. Il progetto fornisce anche previsioni stagionali ed ha appena pubblicato quelle per la seconda parte di giugno e per i prossimi 3 mesi. Ecco i dettagli delle previsioni realizzate rielaborando i sistemi di previsione ECMWF-Ext-ENS e ECMWF SEAS5 (vedi mappe nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo).

Giugno caldo nell’Europa nordorientale

Condizioni calde, asciutte e soleggiate sono previste sull’Europa nordorientale fino alla fine di giugno. C’è il rischio di temperature eccezionalmente alte, soprattutto in Scandinavia, Paesi baltici e Regno Unito.

Giugno fresco e agosto caldo nel Mediterraneo orientale

Nelle ultime due settimane di giugno, sono previste temperature sotto le condizioni normali per la stagione nel Mediterraneo orientale, dove alte temperature sono probabili ad agosto e settembre. Prevista anche una maggiore radiazione solare per luglio e agosto in alcune aree, soprattutto in Grecia, Romania e Ucraina.

Basse velocità del vento a giugno

Velocità del vento insolitamente basse sono previste sulla maggior parte dell’Europa alla fine di giugno.

Estate calda per la Finlandia

Si prevede che la Finlandia sperimenti temperature insolitamente alte nella stagione estiva, da luglio a settembre.

Settembre caldo in Europa

Previste temperature più calde del solito in Europa a settembre, come indicato da forti segnali diffusi. Inoltre, sono previste anomalie di precipitazione e radiazione solare per alcune parti dell’Europa.