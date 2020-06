Previsioni Meteo, fiammata Nord Africana al Centro/Sud in settimana: picchi di +40°C. Temporali al Nord

Previsioni Meteo – L’anticiclone, che sta caratterizzando il tempo sull’Italia in questa ultima parte dei giugno, andrebbe oltremodo rinforzandosi sul finire del mese e, soprattutto, poi, nei primi giorni di Luglio. Ciò a causa di un cavo d’onda nordatlantico più incidente verso il Nord della Spagna, con sollevamento più ostinato del fronte subtropicale lungo l’ascendete depressionario in corrispondenza del Mediterraneo centrale. Insomma, stabilità e caldo continueranno per gran parte della settimana, con caldo in ulteriore esasperazione al Centro Sud dove, alla quota convenzionale di 1500 metri, potranno giungere isoterme diffuse, soprattutto verso giovedì, sui +20/+22°C, ma punte anche di +25/+26°C in Sicilia, +24/+25°C tra Puglia, Lucania e Nord Calabria. Nel frattempo, il cavo depressionario nordatlantico, farebbe sentire la sua azione fresca e instabile su tutto il Centro Nord Europa e con maggiore influenza anche verso buona parte delle nostre aree settentrionali, dove i temporali si farebbero più esasperati, specie sulle aree montuose, ma anche su quelle a esse prossime.

Nel dettaglio precipitazioni a sinistra, è espresso in linea di massima il tempo da oggi a giovedì, con sole dominante al Centro Sud, anche se, via via, specie nella fase più calda tra mercoledì e giovedì, potrebbe esserci un fiorire maggiore di nubi convettive soprattutto sulle aree appenniniche, versanti adriatici, anche con qualche temporale da calore associato, aree delimitate in colore, qualcuno isolato sulle aree interne delle isole maggiori. Su Alpi e Prealpi, saranno presenti più nubi irregolari sin dal mattino, poi nubi a sviluppo verticale più importante nelle ore centrali e in talune serali, associate a rovesci e temporali via via più intensi e diffusi. Nubi irregolari marittime anche sulla Liguria e su alta Toscana, talora con copertura del cielo, ma qui con fenomeni diurni più occasionali e irregolari. Da mercoledì 1 luglio, i fenomeni temporaleschi sui rilievi inizieranno a conquistare anche le aree pianeggianti più alte e prossime alle Alpi soprattutto di Piemonte e Lombardia, già forti entro la sera di mercoledì. Giovedì sera temporali forti al Nordest, in misura maggiore sui rilievi, qualcuno anche verso la Venezia Giulia. Meglio altrove al Nord, specie su Emilia Romagna e basse pianure centro orientali con più sole e più caldo. L’elemento di spicco da rilevare nel corso di questa prima parte della settimana, è l’intensificazione del caldo al Centro Sud. I valori sono già pienamente estivi e oltre la norma, con massime spesso tra 31 e 35°C, punte frequenti sui 36°C; essi sono destinati a lievitare ulteriormente, anche di altri 3/4°C entro metà settimana, riferimento dettaglio a destra, in particolare sul medio e basso Adriatico, al Sud e sulle isole, specie in Sicilia. Sulle aree pianeggianti interne di questi settori, via via si potranno toccare punte sui +37/+38°C e, per giovedì 2 luglio, anche sui +39/+40°C sul Foggiano, su Centro Est Sicilia e occasionalmente sulle aree sarde meridionali. Clima rovente, quindi per qualche giorno.