Juve-Napoli, le Previsioni Meteo per la finale della Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma

Si giocherà domani sera allo stadio Olimpico di Roma, con fischio d’inizio alle ore 20:00, la finalissima della Coppa Italia 2019/2020: a sfidarsi in una gara secca, senza tempi supplementari ma con i calci di rigore in caso di parità, saranno la Juventus e il Napoli che in semifinale hanno eliminato rispettivamente il Milan e l’Inter. Le ultime notizie sulle probabili formazioni delle due squadre evidenziano i tanti problemi dei due allenatori, il grande ex Maurizio Sarri e Rino Gattuso.

Domani a Roma sarà una splendida giornata di sole, con temperature analoghe a quelle odierne (minima +17°C, massima +27°C). Anche durante la partita, quindi, il cielo sarà completamente sgombero da nubi. Nel momento del fischio d’inizio, con il sole basso verso il tramonto, avremo un clima ancora mite con +22°C. La temperatura diminuirà nel corso del match, soprattutto durante il secondo tempo e quindi dopo il tramonto, ma comunque non scenderà sotto i +18/+19°C anche in caso di calci di rigore, previsti dopo il 90° minuto in caso di parità, quindi intorno alle ore 22:00. Insomma, le condizioni meteorologiche saranno ideali per giocare a calcio.