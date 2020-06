Previsioni Meteo a lungo termine: Giugno continuerà con frequente instabilità, Anticiclone in ritardo

Previsioni Meteo – Giungono conferma, anche sulla base degli ultimissimi aggiornamenti, circa un giugno caratterizzato da una circolazione moderatamente instabile piuttosto persistente, poca alta pressione, perlomeno duratura, e frequenti occasioni per piogge su diverse aree italiane. Naturalmente stiamo per approssimarci all’estate e, per ragioni fisiologiche, anche di insolazione, ore di luce e stagionali in generale, per instabilità persistente non è da intendersi, piogge continue. Le onde bariche su micro-settori mostreranno frequente mobilità, talora con cavi sub-polari più pronunciati, talaltra con moderati promontori sub-tropicali, tuttavia, mediamente, a prevalere dovrebbero essere i primi, mentre la fasi asciutte e stabili, senz’altro da computare a fasi alterne, sembrerebbero deficere nelle simulazioni, benchè comunque presenti in più di qualche fase.

Più nello specifico, la seconda decade del mese, sembrerebbe essere impostata all’insegna di una moderata bassa pressione semi-stazionaria in prossimità dell’Iberia, talora con anse in fluttuazione più incisiva verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, in altre fasi meno. Rispetto a questo tipo di circolazione, le regioni tirreniche e quelle settentrionali in genere, ma di più quelle di Nordovest, risulterebbero le più esposte alle piogge. Sulle aree adriatiche e ioniche, fenomeni meno ricorrenti e su alcune aree magari anche rari. Le temperature sarebbero nella norma o in aumento, anche un po’ sopra norma sulle aree orientali e meridionali verso fine periodo.

Per la terza decade del mese, evoluzione più aleatoria poichè troppo in là con i tempi, le attuali proiezioni, vorrebbero un progressivo recupero della pressione su Centro Ovest Europa e settore atlantico, quindi maggiore chiusura alle correnti umide, basse-oceaniche. La copertura anticiclonica, però, sarebbe ancora abbastanza corta per proteggere in maniera efficace il Mediterraneo centrale e l’Italia. Sicchè, in alternativa a fasi più stabili e anticicloniche, comunque computabili per qualche breve fase, si presenterebbero correnti più fresche settentrionali, in azione specie verso il Centro Sud, magari più fugaci al Nord, non escluso anche con qualche nucleo di vorticità positiva più intenso e con attività ciclonica più importante, specie per le aree centro meridionali. Insomma, le prospettive sarebbero per una atmosfera abbastanza dinamica un po’ per tutto il mese, magari con alcune giornate anche con moderata alta pressione e stabilità, ma alte pressioni non durature, piuttosto mobili e, quindi, minacce di pioggia o temporali sempre dietro l’angolo. Termicamente, valori nella norma fino oltre metà mese, poi magari qualche fluttuazioni sopra media, ma di poco. Un giugno, quindi, senza particolari eccessi termici nella seconda parte, più fresco della media nella prima.

