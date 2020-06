Previsioni Meteo, il maltempo allenta la morsa nel weekend: ampie schiarite e temperature in aumento

Previsioni Meteo – Dopo un temporaneo break in termini di instabilità per la giornata di venerdi 13, salvo ancora rovesci e locali temporali su Piemonte, Liguria e Sardegna, nel corso del fine settimana si conferma una recrudescenza dell’instabilità, per nuova azione di un cavo depressionario nordatlantico. In seno a esso, è previsto transitare anche un moderato vortice a tutte le quote che incentiverà localmente l’instabilità, prorogandola fino a lunedì 15. L’azione del vortice, tuttavia, sarà circoscritta ai settori centro settentrionali in genere e a quelli del medio adriatico, interessando poco o nulla le aree meridionali e la Sicilia, per di più è stata leggermente ridimensionata, in termini di intensità, specie per le aree tirreniche, rispetto al prospetto di 24 ore fa. Il contesto termico vedrà un aumento apprezzabile rispetto ai valori attuali, specie al Centro Sud. Ma ecco l’evoluzione più nel dettaglio.

Previsioni Meteo per sabato 13 giugno

Alla luce dei nuovi aggiornamenti, in mattinata sono attese nubi in aumento su Sardegna, Piemonte e Liguria con piogge e temporali diffusi in direzione del medio Tirreno, specie basso Lazio, provincia di Latina. Nubi in aumento anche su alta Lombardia, Emilia, Ovest Campania, coste tirreniche in genere, ma senza fenomeni degni di nota o qualcuno debole e localizzato. Nel corso del pomeriggio-sera, le nubi e le piogge andrebbero progressivamente estendendosi da Ovest verso Est, interessando diffusamente le aree centrali, l’Emilia Romagna, le Alpi e Prealpi centro orientali e il medio e basso Tirreno in mare. Fenomeni più intensi, in forma di temporali su Piemonte occidentale, Valle d’Aosta, su Emilia centrale, sul Mare di Sardegna e sul Sudest Cagliaritano, localmente anche su Nord Lazio e sulle coste marchigiane in serata. Altrove al Centro Nord, fenomeni più deboli e localizzati. Meglio con tempo in prevalenza asciutto al Sud e Sicilia o qualche raro addensamento in Campania. Temperature più calde al Centro Sud, con massime fino a +32/+33°C, anche +35°C in Sicilia, valori un po’ più miti su alto Tirreno e al Nord.

Previsioni Meteo per domenica 14 giugno

Per la giornata di domenica, il nucleo instabile in quota, dal Nord Appennino evolverebbe via via verso Est/Sudest concentrando l’instabilità tra la Toscana, il Nord Appennino, l’Emilia Romagna, le aree centro orientali del Nord e via via verso le aree appenniniche centrali, il medio Adriatico, localmente il basso Adriatico, la Puglia, l’Est Lucania e occasionalmente verso parte della Calabria ionica, tra Crotonese e Catanzarese. Fenomeni attesi più intensi sul Centro Nord Appennino e sui rilievi di Nordest, più deboli e irregolari sul resto dei settori più esposti e contrassegnati dalla colorazione a scala di verde in cartina. Altrove, tempo più asciutto e anche più soleggiato. Temperature più o meno stazionarie, più calde al Centro Sud e al Nordovest, con massime ancora fino a +32/+33°C al Sud,, anche +35°C in Sicilia, fino a +28/+29°C sulle pianure del Nord. Da segnalare per tutto il fine settimana, una ventilazione sostenuta, spesso forte di Libeccio o di Ponente, da Nordovest domenica sul Mare di Sardegna e sui canali delle isole maggiori, ventilazione che riguarderà soprattutto le aree appenniniche, quelle tirreniche e i bacini occidentali.