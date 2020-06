Previsioni Meteo, inizia un lungo weekend estivo: sole, caldo e qualche isolato temporale in montagna

Previsioni Meteo – L’alta pressione domina oramai su gran parte del Mediterraneo centrale e dell’Italia con geo-potenziali alle quote medio-alte in deciso aumento. Il clima già da qualche giorno è pienamente estivo con temperature massime diffusamente sopra i 30°C su gran parte delle pianure italiane, ma già fino a punte di 35/36°C. Da oggi e per tutto il fine settimana, le condizioni bariche rimarranno più o meno invariate sulle regioni centro meridionali, anzi qui con ulteriore incremento della pressione mentre, sulle aree settentrionali, specie sui settori alpini, prealpini e sulle medio-alte pianure, dovrebbero esserci più disturbi instabili, a causa dapprima di un vortice sul Centro Europa che si accosterà all’arco alpino, poi per via di correnti umide e più instabili occidentali, spinte da una vasta area depressionaria con fulcro sul mare del Nord.

Dalla mappa del tempo (prima immagine a sinistra) con sintesi delle condizioni meteorologiche da oggi a tutta domenica, appare evidente una evoluzione all’insegna del sole splendente al Centro Sud, salvo qualche temporale pomeridiano sui rilievi appenninici tra Marche, Abruzzo ed Est Lazio, ma essenzialmente di tipo convettivo e limitatamente alla giornata di oggi, basso rischio per il corso del weekend. Naturalmente tanto sole e caldo anche lungo tutti i litorali, con un fine settimana ideale per la balneazione. Tempo un po’ più bizzarro sulle aree settentrionali, in particolare su quelle alpine e prealpine, colori a scala di blu in cartina più scuri, con rovesci e temporali via via più diffusi, anche forti e più ricorrenti su alto Piemonte, ma diffusi e localmente forti anche tra Trentino AA, Nord Veneto e su alta Lombardia. Possibili addensamenti irregolari e occasionali rovesci o temporali sparsi anche sulle pianure centrali e alte piemontesi, localmente su quelle lombarde e della Venezia Giulia orientale. Altrove, al Nord, sole prevalente. Circa le temperature, dettaglio a destra, conferme su valori molto caldi, pienamente estivi su tutto il territorio, ma più calde sulle pianure e valli interne centro meridionali, spesso fino a 36/37°C, in particolare le punte più estreme son attese su Puglia, Est Lucania e sulle aree interne delle isole maggiori.