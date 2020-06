Previsioni Meteo per la prossima settima: ancora correnti umide occidentali, provocheranno piogge ricorrenti

Previsioni Meteo – Anche per la prossima settimana, non si ravvisano cambiamenti significativi dalle simulazioni matematiche. Si intravede qualche tentativo dal parte del fronte subtropicale nel conquistare il Mediterraneo centrale, approfittando di temporanee deviazioni oceaniche del “getto” subpolare, ma sarebbe immediatamente vanificato, per una tendenza ostinata di rami secondari del “getto” medesimo, a continuare a incidere verso il nostro bacino. Anzi, una lieve conquista di territorio in latitudine da parte delle onde stabilizzanti nordafricane, porterebbe una iniezione di calore in più, per qualche fase, che andrebbe a costituire maggiore energia termo-convettiva, appena i cavi oceanici tornerebbero ad affondare verso i nostri mari. Insomma, anche nel medio lungo periodo molte regioni italiane rischierebbero ancora rovesci e temporali diffusi. Ma vediamo più in dettaglio la possibile evoluzione per la prossima settimana, dal 15 al 21 giugno.

Come deducibile dalla barica in evidenza, mostrante una circolazione ancora a matrice occidentale, le regioni più esposte a instabilità sarebbero quelle occidentali in genere, dalle aree di Nordovest a quelle tirreniche e relative appenniniche un po’ tutte. Il dettaglio anomalie piogge, nella parte superiore della seconda immagine allegata, circoscrive con colorazione verde, proprio i settori nordoccidentali in genere e appenninici come quelli a maggior rischio rovesci e temporali e dove le precipitazioni potrebbero essere un po’ sopra norma. Sulle coste adriatiche, sulle aree centro orientali del Nord e sulle aree ioniche o estreme meridionali, le precipitazioni potrebbero essere nella norma o anche un po’ sotto, significando ciò fenomeni più irregolari, ossia non ovunque, e mediamente più deboli. Infine, vi è anche un prospetto temperature, dettaglio nella parte inferiore della seconda immagine, sempre per la prossima settimana. In Italia le temperature sono attese in prevalenza nelle medie stagionali, cioè un po’ più calde rispetto ai valori attuali, ma senza particolari eccessi. Semmai, lievemente sopra norma si prospettano sulle regioni di Nordest e leggermente sotto norma sulla Sardegna e tra Ponente Ligure e Sudovest Piemonte, ma anomalie di poco conto.

Maggiori dettagli sul tempo della prossima settimana, nei nostri quotidiani aggiornamenti.