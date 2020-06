Previsioni Meteo, ancora maltempo e clima più fresco tra oggi e domani: la situazione in Italia

Previsioni Meteo – Insiste l’instabilità su buona parte dell’Italia, oramai pienamente inserita in un flusso di correnti umide e fresche occidentali, le quali persisteranno per ancora molti giorni, salvo qualche temporanea interruzione per veloci promontori mobili. Per le prossime 36/48 ore, per di più, proprio sull’Italia, agirà anche un moderato vortice depressionario, quindi con attività instabile abbastanza estesa sul territorio, ma più efficace e insistente sulle aree centro settentrionali in genere, dove più direttamente agirà il minimo, in misura minore su quelle meridionali o comunque qui più incidente solo in forma locale. All’azione instabile sarà associata anche un andamento termico sotto tono, con temperature sotto la media un po’ ovunque. Ma vediamo più in dettaglio il tempo per oggi e domani, giovedì 11.

Previsioni Meteo per mercoledì 10 giugno

Mattinata con rovesci e temporali diffusi tra la Liguria centro orientale e l’Ovest Toscana, localmente anche forti; rovesci e locali temporali più irregolari sul Lazio, specie Viterbese, Nordest Romano e sul Frusinate, provincia orientale di Latina. Addensamenti con altri rovesci e temporali tra il Trevigiano e l’Udinese centro meridionale, sulla Venezia Giulia, altri locali tra la Valle d’Aosta e l’estremo Nord Piemonte e sul Centro Ovest Sardegna, anche qui localmente forti tra Iglesias e Medio Campidano, Ovest Cagliaritano. Via via in seconda mattinata possibili addensamenti e rovesci anche sul basso Tirreno, Calabria tirrenica e su Ovest Campania, Sud Puglia. Altrove tempo migliore con ampie schiarite o nubi irregolari, ma fenomeni scarsi o localizzati. Al pomeriggio e in serata, ancora addensamenti diffusi al Centro e al Nord, con rovesci e temporali irregolari, localmente forti, specie sul Centro Nord Lazio, su aree interne toscane, su Ovest Toscana su Alpi centro orientali, soprattutto di confine e, la sera, su Centro Nord Lombardia. Qualche rovescio o temporale sparso sulla Sardegna, altri tra Calabria, Sud Lucania, Sud Puglia e Nordest Sicilia, più asciutto sul resto del paese. Temperature fresche e sotto media ovunque, con massime in pianura mediamente comprese tra +24 e +27°C, localmente oltre sul medio e basso Adriatico, al Sud e sulla Sicilia, fino a +30/+31°C tra la Calabria e l’isola. Venti moderati con rinforzi tutti occidentali o sudoccidentali, forti sulle Bocche di Bonifacio, sui Canali delle isole maggiori e sul Mare di Corsica.

Previsioni Meteo per giovedì 11 giugno

Nubi diffuse su gran parte del paese, in mattinata, con piogge, rovesci e temporali sparsi da Nord a Sud, magari in forma irregolare, non ovunque, ma piuttosto presenti. Fenomeni più intensi su Centro Ovest Toscana, diffusamente sul Lazio, specie centro meridionale, su alto Piemonte e sul Friuli. Qualche temporale più forte anche sul Sassarese, in Sardegna. Fenomeni più deboli e localizzati tra Campania, Lucania e Puglia centro settentrionale, maglio altrove al Sud e mediamente meglio anche su Emilia e sulla Pianura padana centro-occidentale. Al pomeriggio, continua una moderata instabilità al Centro Nord, ma più irregolare e localizzata, con focus rovesci o temporali più intensi ancora sul Lazio, anche su Roma, centro Nord Appennino, anche su aree interne toscane e su Centro Ovest Piemonte. Altrove fenomeni più deboli. Locali rovesci sul Casertano, nel Nordovest Campania, qualcuno sul Gargano, in Puglia e sul Sassarese, in Sardegna, altrove tempo migliore. La sera piogge e rovesci ancora diffusi solo su Piemonte e su Ovest Lombardia, migliora ovunque sul resto del territorio nazionale. Temperature invariate e sempre fresche, sotto media ovunque, magari con ulteriore, lieve calo, specie al Centro Sud e massime in pianura mediamente comprese tra +23 e +27°C, qualche punta oltre al Sud, ancora possibili fino a +30/+31°C in Sicilia. Venti moderati con rinforzi meridionali o sudoccidentali, forti sui bacini intorno alla Sardegna e localmente in Appennino. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: