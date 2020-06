Previsioni Meteo, la prossima settimana il maltempo si estende anche al Centro/Sud

Previsioni Meteo – Dopo un fine settimana all’insegna di un nuovo peggioramento del tempo al Centro Nord, l’avvio della settimana prossima continuerà a essere caratterizzato da una diffusa instabilità su gran parte del paese. Responsabile sia del peggioramento del weekend sia di quello di inizio settimana, sarà un vortice instabile che dalla Francia si porterà sul Mediterraneo centrale attraversando tutta la penisola. In questa sede evidenziamo la fase perturbata attesa tra lunedì 15 e martedì 16 prossimi, quando il vortice in questione, in seno a correnti che nel frattempo piegheranno da Nord, esplicherà al sua azione in particolare sulle aree centro meridionali, muovendosi il fulcro depressionario principale lungo l’Adriatico per poi evolvere verso lo Ionio e la Grecia.

Nella barica in evidenza è rappresentata la fase in cui il nucleo instabile avrà la massima performance, ossia tra il pomeriggio di lunedì 15 e la giornata di martedì 16, quando esso agirà tra il medio e il basso Adriatico e lo Ionio. La posizione centrale del fulcro depressionario sul Mediterraneo, leggermente a Est della penisola, indurrà correnti essenzialmente settentrionali, fresche in quota, le quali, complici i bassi strati più riscaldati per aria più calda nordafricana in afflusso nei giorni precedenti, attiveranno nubi temporalesche a elevato sviluppo verticale e anche piuttosto diffuse, lungo tutta la fascia adriatica e appenninica centro meridionale. Su questi settori, dalle Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e giù fino alla Campania, Lucania, Puglia e diffusamente sul Sud Peninsulare, sono attesi in progressione da Nord a Sud, rovesci e temporali diffusi e spesso anche forti, specie in corrispondenza delle aree più scure evidenziate nella mappa precipitazioni. Rovesci e temporali frequenti anche al Nord, specie su Piemonte, Liguria, Nordovest Toscana, su Alpi e Prealpi, Friuli VG, più deboli e irregolari, localizzati sulle pianure del Nord. Andrà meglio sulle aree ioniche meridionali, specie calabresi, e ancora meglio sulle isole maggiori, salvo qui qualche rovescio in possibile sconfinamento verso il Messinese. Le temperature sono attese in calo di 3/5°C sulle aree centro meridionali in genere, specie adriatiche e del Sud peninsulare; in aumento, invece, al Nord, specie al Nordovest.