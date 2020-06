Previsioni Meteo, l’Estate decolla soltanto a metà: caldo senza eccessi e con qualche temporale

Estate sì, estate no, estate a metà. Le Previsioni Meteo del Solstizio d’Estate sono particolarmente specifiche rispetto a come evolverà la stagione estiva adesso che è iniziata anche sotto il profilo astronomico: farà caldo, ma senza eccessi. La prossima settimana le temperature aumenteranno, nelle principali città dell’Italia centro/settentrionale si stabilizzeranno sui +30/+32°C nei valori massimi, mentre rimarranno un po’ più basse al Sud. Sarà il volto più dolce e mite dell’estate, quella tipicamente Mediterranea, senza gli eccessi africani tipici degli ultimi anni.

Certo, farà caldo. Ma saremo a fine Giugno, in linea con le medie del periodo. E dopo il tramonto rinfrescherà sempre, con temperature minime sempre sotto i +20°C. L’Estate, quindi, decolla a metà: ampie schiarite e temperature miti, ma senza eccessi di caldo. Inoltre, non mancheranno i disturbi con qualche temporale: tra Domenica 21 e Lunedì 22 l’instabilità interesserà il Sud, soprattutto Calabria, Basilicata e Puglia. Poi tra Giovedì 25 e Venerdì 26 tornerà il maltempo al Nord, soprattutto sulle Alpi e al Nord/Est con locali nubifragi in Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.