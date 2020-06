Previsioni Meteo Lombardia: nel fine settimana sole e rialzo delle temperature

“Per la giornata odierna condizioni perturbate, associate ad un flusso umido instabile veicolato da un’area di bassa pressione centrata sul nord della Francia, con condizioni debolmente instabili anche per la giornata di giovedì e variabili venerdì. Per il fine settimana e inizio della prossima passaggio a condizioni via via stabili e soleggiate, con progressivo rialzo dei valori massimi di temperatura“: è quanto riporta il consueto bollettino meteo di Arpa Lombardia.

Di seguito il dettaglio per i prossimi giorni.

Domani tra notte e mattino nubi basse in pianura e in montagna, nel corso della mattinata e pomeriggio intermittenti schiarite in pianura fino a poco nuvoloso, irregolarmente nuvoloso sui rilievi con nuvolosità in intensificazione nella serata.

Precipitazioni: dal mattino deboli o localmente in intensificazione anche a carattere di locale rovescio o temporale sui rilievi, in possibile locale estensione alla fascia di pianura nelle ore pomeridiane. In serata deboli residuali sulla fascia alpina orientale.

Temperature: minime stazionarie, massime in rialzo. In pianura minime tra 15 e 16°C, massime tra 24 e 26 °C.

Zero termico: attorno a 3100 metri.

Venti: da deboli a moderati occidentali in pianura, con rinforzi dal pomeriggio sulla parte più meridionale, in montagna deboli da sud in rotazione da nord in serata.

Venerdì 19 generalmente ovunque da poco a irregolarmente nuvoloso, con nubi più compatte per addensamenti sui rilievi e parte della pianura nella prima parte della giornata.

Precipitazioni: deboli al mattino su Appennino e fascia alpina e parte prealpina centro orientale, anche a carattere di rovescio o locale temporale nel pomeriggio e possibili in irregolare estensione alla parte più orientale della pianura, in attenuazione ed esaurimento in serata, salvo deboli residuali sulle Retiche orientali.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve rialzo. In pianura minime a circa 15°C, massime attorno a 26°C.

Zero termico: a circa 2800-3000 metri fino al mattino, quindi in lieve rialzo.

Venti: in pianura da deboli a localmente moderati dai quadranti occidentali fino al pomeriggio, quindi in rotazione da est, in montagna deboli da nord, in intensificazione sulla parte nordoccidentale in serata.

Sabato 20 nuvolosità irregolare al mattino, in graduale attenuazione dal pomeriggio in pianura e in particolare sulla parte centro occidentale.

Precipitazioni: deboli irregolari prevalentemente concentrate sui rilievi centro orientali, sebbene non escluse localmente sulla pianura orientale.

Temperature: minime in lieve calo, massime in lieve rialzo.

Zero termico: circa a 3300 metri.

Venti: in pianura e in montagna deboli di direzione variabile.

Domenica e lunedì da poco a irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni assenti o poco probabili in montagna. In pianura minime e massime in graduale rialzo. Venti deboli variabili, in intensificazione da nord in montagna.