Previsioni Meteo, forte maltempo anche nel weekend: MAPPE e DETTAGLI per Sabato 13 e Domenica 14

Previsioni Meteo – Si conferma una lieve e generale attenuazione dell’instabilità per venerdì 12 giugno, per una pausa inter-ciclonica, ossia per un intervallo tra un vortice in evoluzione verso Est e un successivo che, nel corso del fine settimana, si tufferà dalla Francia nel Mediterraneo arrecando un’altra passata temporalesca. La prima parte del weekend, essenzialmente la giornata di sabato 13, vedrà una instabilità più circoscritta, in particolare alla Sardegna, alle aree tirreniche, al Piemonte e alle aree alpine. Dalla sera di sabato, poi nella notte su domenica e per la giornata di domenica, arriverà il nucleo perturbato più intenso dalla Francia, il quale si posizionerà sul medio-alto Tirreno, come visibile dalla barica allegata, arrecando un sensibile peggioramento del tempo su molte regioni. Ecco i dettagli per tutto il fine settimana.

Previsioni meteo per sabato 13 giugno

Mattinata con più nubi e locali rovesci su Piemonte e Sardegna, localmente anche verso il medio Tirreno in mare. Tempo in prevalenza asciutto sul resto del Paese, salvo più nubi irregolari e in aumento specie sulle aree occidentali. Al pomeriggio, rovesci o locali temporali ancora su Centro Nord Sardegna, Piemonte, anche sui settori alpini e localmente prealpini centro orientali e primi rovesci o temporali sul Lazio, Sud Toscana. Sempre asciutto altrove, ma nubi più diffuse, soprattutto al Centro e Campania. In serata, maltempo su Nord Sardegna, tra Sassarese e soprattutto Olbia-Tempio, anche Nord Nuorese, con rovesci e temporali forti, localmente a carattere di nubifragio. Temporali forti sulla Corsica e verso i settori insulari toscani, anche sui settori centro occidentali toscani. Più nubi e rovesci sparsi un po’ su tutto il Centro e su Ovest Piemonte, Valle d’Aosta. Più asciutto altrove e anche ampie schiarite tra Calabria, Sicilia e sul resto del Sud. Temperature in sensibile aumento al Centro Sud, con massime fino a oltre +35°C in Sicilia, +30/+33°C diffusi altrove.

Previsioni meteo per domenica 14 giugno

Nella notte, forte maltempo sulla Toscana con rovesci e temporali un po’ ovunque, spesso forti, e maltempo anche verso l’Emilia, specie settori appenninici e centrali. Piogge e rovesci o anche temporali fino alle pianure lombarde e sul Centro Sud Romagna, Umbria, Nord Marche, Liguria centro orientale. Rovesci sparsi sul Lazio, occasionali su Abruzzo, più asciutto sul resto del paese. Maltempo per tutta la mattinata tra Centro Nord e Est Toscana, Umbria, Marche e soprattutto su Emilia Romagna centro orientale, qui con temporali forti o anche violenti localmente. Piogge e rovesci irregolari su Abruzzo, sparsi su buona parte del Nord e sul Lazio; meglio con tempo asciutto e anche più schiarite al Sud e sulle isole maggiori, anche su Ovest Piemonte. Al pomeriggio, insistono rovesci diffusi e locali temporali su Toscana, Centro Nord Appennino, su Marche, Abruzzo, sulla Romagna e sparsi, più deboli, sul resto del Nord. Sempre asciutto e con ampie schiarite al Sud e sulle isole maggiori. Caldo sul medio e basso Adriatico, al Sud e sulla Sicilia, con massime spesso tra +30 e +35°C, più mite altrove.

