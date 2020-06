Previsioni Meteo, nel weekend prevalente bel tempo con temperature estive

Previsioni Meteo – Il rischio di un ripristino dell’instabilità più estesa sul territorio nel corso del prossimo fine settimana, va via via scomparendo stando ai dati ultimi. Un vortice di aria fresca originariamente di matrice nordeuropea, poi in isolamento tra i settori balcanici e quelli del medio e basso Adriatico, viene visto in azione molto più a Est di quanto prospettato fino a ieri e, di conseguenza, con influenza sulle nostre regioni molto più marginale. Come visibile dalla barica allegata, il perno depressionario agirebbe, nel corso del fine settimana, tra la Bosnia e la Serbia, con vorticità annesse più strette intorno al minimo e meno efficaci verso il territorio italiano, seppure blande spire cicloniche possano abbracciare anche parte del nostro territorio.

In linea di massima, è atteso un aumento della ventilazione settentrionale su tutti i nostri bacini, già da sabato, anche sulle coste poi, per domenica, venti settentrionali sostenuti anche sulle aree del medio e basso Adriatico, forti in mare; è atteso anche un aumento della nuvolosità convettiva pomeridiana, in particolare sulle aree alpine, prealpine, appenniniche, adriatiche tutte e del basso Tirreno, ma rovesci o temporali molto localizzati e circoscritti. Per sabato, primo dettaglio precipitazioni a sinistra, passaggio di nubi medio-alte al mattino sul Sud peninsulare e sulla Sicilia con qualche occasionale piovasco, mediamente buono altrove. Al pomeriggio, locali temporali saranno possibili a macchia di leopardo su alto Tirreno, Ovest Piemonte, su Alpi e Prealpi di Nordest e sulle aree interne del medio e basso Adriatico, nubi irregolari altrove o anche ampie aree di sereno. Per domenica, instabilità ancora più fiacca e localizzata, magari più probabile, sotto forma di locali temporali, sulla Calabria, specie centrale e tirrenica, occasionalmente sul basso Lazio e sulle Alpi altoatesine. Sempre in prevalenza asciutto e soleggiato altrove o locali nubi irregolari. Temperature senza grosse variazioni rispetto ai valori attuali, per tutto il weekend, con massime sui +25/+30°C mediamente in pianura, in qualche caso fino a 31/32°C.