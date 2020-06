Previsioni Meteo, nel weekend sole e tanto caldo ovunque: picchi di +37/+38°C, ma anche locali temporali

Previsioni Meteo – I valori bariche sul Mediterraneo centrale e sull’Italia andrebbero via via crescendo nel corso della settimana, in particolare in quota con colonna d’aria che comprimerebbe di più i bassi strati. L’aria schiacciante impedirebbe la formazione di nubi, salvo qualcuna sparsa, e la particolare fase stagionale, poi, con la massima insolazione diurna, permetterebbe un surriscaldamento non indifferente dei bassi strati. Per di più, la cupola anticiclonica stabilizzante avrebbe una matrice nordafricana e potrebbe trainare verso il Centro Sud Italia termiche non indifferenti intorno ai 1500 m, anche verso i +20/+22°C fino ai settori peninsulari, secondo gli ultimissimi dati.

Insomma, un fine settimana pienamente estivo con prima possibile fiammata stagionale su molte regioni anche perchè la fase precedente sarebbe già piuttosto calda. Le temperature massime, secondo i dati serali, raggiungerebbero un po’ su tutto il territorio, anche sulle colline appenniniche, i +30/+32°, ma valori frequentemente verso i +33/+34/+36°C e punte estreme, in particolare in Puglia e in Sicilia, fino anche a +37/+38°C, specie per domenica 28. Come rappresentato nell’immagine di sintesi sullo stato del cielo e sui fenomeni, il sole la farebbe da padrone al Centro Sud e sulle pianure del Nord, salvo qualche nube irregolare a sviluppo diurno in Appennino, ma mediamente senza altri fenomeni associati. Correnti un po’ più umide occidentali, invece, potrebbero penetrare, dalla Francia, su Ovest Piemonte e lungo i settori alpini e prealpini in genere, apportando su queste aree locali rovesci e temporali in qualche caso anche di forte intensità, dato substrati piuttosto surriscaldati.

La redazione di MeteoWeb, apporterà ulteriori e continui aggiornamenti quotidiani sulla tendenza del tempo per l’ultimo weekend di giugno.