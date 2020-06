Previsioni Meteo: non smetterà di piovere a lungo, specie al Nord. Ancora instabile per tutta la prossima settimana

Previsioni Meteo – Anticiclone nemmeno a pagarlo. Proprio in queste ore, sta prendendo piede una circolazione nuova, occidentale o meridionale, umida e molto perturbata, specialmente nelle prossime ore e fino al weekend. Si tratta di correnti oceaniche vorticose, mosse da un tagliente cavo depressionario nordatlantico il quale, tuttavia, entro domenica traslerà verso Est dopo avere attraversato tutta la nostra penisola e dopo avere portato una intensa fase di maltempo su molte regioni. Ma, al suo seguito, la ferita depressionaria non si ricucirà affatto, l’alta pressione, complice una modulazione termica della superficie oceanica favorevole, le cosiddette SSTA, con tripolo sempre negativo, dovrebbe avere ancora un buon radicamento in pieno Oceano, al punto da modulare il “Getto” sub-polare con cavo verso l’Europa centro occidentale e anche verso il Mediterraneo centro settentrionale e occidentale.

Insomma, sull’Italia persisterebbe una media circolazione depressionaria, magari a volte più incisiva, altre meno, ma l’instabilità potrebbe essere piuttosto ricorrente, soprattutto sulle aree tirreniche e, ancora più, su diverse aree settentrionali. Nell’immagine piogge riferita alla prossima settimana, abbiamo evidenziato, appunto, come le precipitazioni potrebbero essere più diffusamente presenti al Centro Nord e su Campania, Sardegna. Maggiormente esposte la Toscana, l’Ovest Umbria e il Lazio, localmente il centro Nord Sardegna; ancora più esposti, il Piemonte e i settori alpini e prealpini in genere. Fenomeni forti attesi nuovamente sul Friuli VG e moderati o forti, seppure a fasi alterne, non continui, anche su alta Lombardia, alto Piemonte e tra Liguria centro orientale e alta Toscana. Fenomeni più irregolari e deboli sul medio e basso Adriatico, al Sud e in Sicilia, magari più probabili a inizio settimana, meno nei giorni successivi.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo fino a metà mese, apportando quotidiani aggiornamenti.