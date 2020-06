Previsioni Meteo: oggi e domani instabilità pomeridiana su Alpi e Appennino [MAPPE e DETTAGLI]

Previsioni Meteo – La giornata odierna continuerà a vedere un buon afflusso di correnti umide occidentali verso parte dei nostri settori. L’incidenza delle medesime correnti, tuttavia, non sarà estesa a tutto il territorio. Come visibile dalla barica in evidenza, un’azione vorticosa più incisiva, caratterizzata anche dal passaggio di un minimo depressionario alle quote medie, dovrebbe riguardare le nostre aree nordorientali, soprattutto alpine e prealpine, più direttamente esposte a un flusso di correnti instabili nordoccidentali, in grado di disegnare una curva ciclonica più significativa su queste aree. Altro nucleo più instabile sempre alle quote medie, questo magari meno intenso, è atteso tra le Baleari e la Sardegna, con più efficacia instabile sull’isola e, in forma più leggera nel corso del pomeriggio, anche verso alcune aree centro meridionali. Sul resto del paese, le correnti umide da Ovest avranno poca incidenza con tempo in prevalenza asciutto e più ampiamente soleggiato.

Volendo scendere più nel dettaglio sul tempo atteso fino alla mezzanotte prossima, vanno evidenziati, in mattinata, addensamenti con rovesci diffusi e qualche temporale proprio sulla Sardegna, soprattutto centro settentrionale e diffusi anche sul tratto di mare Tirreno, tra la Sardegna e le coste campane. Addensamenti e qualche debole pioggia sin verso le coste di Palinuro e sul Nord Calabria, tra Cosentino e Crotonese, ma qui davvero deboli e occasionali. Locali rovesci o qualche temporale anche sul Friuli VG, segnatamente sul Goriziano e sull’Udinese centro settentrionale e un po’ di nubi in più sulla Liguria, su Alpi in genere e in aumento verso il medio e basso Tirreno, specie coste, con tendenza a qualche pioggia debole e sparsa verso metà giornata. Ampio soleggiamento sul resto del territorio. Al pomeriggio e in serata, sviluppo di nubi cumuliformi anche importante al Nordest, in particolare tra il Trentino AA, il Nord Veneto e il Friuli VG con rovesci e temporali diffusi, in qualche caso anche di forte intensità e associati a grandinate. Nubi più intensi con altri rovesci e temporali su Nord Sardegna, soprattutto tra Sassarese e Olbia Tempio, localmente Nord Nuorese e cieli più chiusi anche tra estremo Sud Lazio, Campania, Lucania e Centro Nord Calabria, anche qui con qualche breve rovescio sparso. Addensamenti più localizzati e qualche rovescio sull’Imperiese, nel Ponente ligure, tra lo Spezzino e l’alta Toscana, e qualcuno anche sulle Marche orientali, altrove sul paese tempo migliore con più sole e più stabilità. Le temperature rimarranno invariate, con massime mediamente attese in pianura tra +25 e +31/+32°C, ma qualche punta anche verso i +33/+34°C in Sicilia. Venti deboli o moderati con locali rinforzi sud-occidentali in Appennino, forti sempre da Sudovest sull’alto Tirreno, tra il Mare di Corsica e il Golfo ligure largo; venti moderati o forti settentrionali sul Mare di Sardegna e sui Canali delle isole maggiori, moderati o forti sudorientali sul Mare di Sicilia.